[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 김건희 여사 의혹을 수사해 온 민중기 특검팀이 180일간의 수사를 마무리하며 최종 수사 결과를 발표했습니다. 31건 관련 사건에서 76명을 재판에 넘긴 특검팀은, 김 여사가 매관매직을 일삼으며 대한민국의 공직 시스템을 크게 훼손했다고 강조했습니다.



2. 대규모 개인정보가 유출된 쿠팡이 고객 3천370만 명에게 1인당 5만 원 규모의 구매 이용권을 지급하겠다고 밝혔습니다. 하지만 이용권 상당액을 명품이나 여행권 플랫폼에서 사용하도록 해 꼼수 보상이라는 지적이 나오고 있습니다.



3. 이재명 대통령이 오늘(29일)부터 청와대에서 업무를 시작했습니다. 오늘 새벽 0시 국가수반의 상징인 봉황기가 청와대에 다시 게양되면서, 3년 7개월 만에 '청와대 시대'가 공식 재개됐습니다.



4. 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 보수진영 이혜훈 후보자가 지명된 것을 두고 정치권 논란이 이어지고 있습니다. 이 후보자는 후보자 사무실로 첫 출근하면서 우리 경제 상황이 엄중하다며 "혼신의 힘을 다하겠다"고 밝혔습니다.