뉴진스, 5인 체제는 깨졌다…"다니엘과 전속계약 해지, 민희진과 함께 법적 대응"

그룹 뉴진스의 5인 체제가 불가능해졌다. 어도어가 그룹 뉴진스 멤버들과 협의를 진행 중인 반면 다니엘과의 전속계약을 해지했다고 밝혔다. 아울러 이번 분쟁 상황을 초래한 책임을 묻겠다며 민희진 전 대표와 다니엘 가족 일부를 상대로 법적 대응에 나설 방침을 공식화했다.어도어는 29일 입장문을 통해 "전속계약유효확인의 소 판결이 확정된 이후, 민지·하니·다니엘을 포함한 뉴진스 멤버들과 가족들과 지속적으로 대화를 이어왔다"고 밝혔다.어도어에 따르면 하니는 가족과 함께 한국을 방문해 회사 측과 장시간 면담을 진행했다. 어도어는 "이 과정에서 지난 일들을 되짚고 사안을 보다 객관적으로 바라보는 시간을 가졌으며, 진솔한 대화 끝에 하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께하기로 결정했다"고 설명했다. 민지 역시 어도어와 지속적으로 소통 중이다. 어도어는 "민지와는 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 이어가고 있다"고 덧붙였다.반면 다니엘의 경우는 다른 결론에 이르렀다. 어도어는 "다니엘은 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로서 함께하기 어렵다고 판단해, 금일 전속계약 해지를 통보했다"고 밝혔다. 또한 어도어는 "이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 중대한 책임이 있다고 판단되는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해 법적 책임을 물을 예정"이라고 강조했다.어도어는 분쟁의 배경에 대해서도 언급했다. 회사 측은 "대화 과정에서 멤버들이 오랜 기간 왜곡되고 편향된 정보를 지속적으로 접하면서 회사에 대해 많은 오해를 하게 됐고, 그 결과 분쟁으로까지 이어졌음을 알게 됐다."면서 "당사와 아티스트 모두 팬들과 대중의 신뢰를 회복하기 위해서는 다소 시간이 걸리더라도 정확한 사실관계를 바탕으로 오해를 완전히 해소하는 과정이 필요하다는 데 공감대를 형성했다. 분쟁 과정에서 제기된 각종 논란에 대해서도 추후 입장을 밝힐 기회를 갖기로 했으며, 시기와 방식은 논의 중"이라고 전했다.마지막으로 어도어는 "사안을 원만히 마무리하고, 하루라도 빨리 뉴진스가 팬들 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 어도어는 해린과 혜인이 함께 한다고 공식입장을 밝힌 직후 다니엘, 하니, 민지 등 3인이 법률대리인을 통해 어도어 합류의사를 밝혔다. 이에 어도어는 멤버들의 진의를 파악할 예정이라며 조심스러운 모습을 보였고, 이에 대해서 민희진 전 어도어 대표 측은 "뉴진스 멤버들을 갈라치기 하고 있다."고 비판한 바 있다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)