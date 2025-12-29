정용진 신세계그룹 회장 "모든 준비 마쳤다…내년은 비상할 것"

▲ 정용진 신세계그룹 회장

정용진 신세계그룹 회장은 오늘(29일) 신년사를 통해 "최근 2∼3년간 그룹의 혁신적 결단들은 다시 한번 성장하기 위한 치밀한 준비였다"며 "모든 준비를 마쳤으니 2026년 우리는 높게 날아오를 것"이라고 말했습니다.올해를 기점으로 다시 점포 수를 늘리기 시작한 이마트, '미식'과 '럭셔리'에서 독보적인 경쟁력을 구축한 백화점, 젊은 고객을 겨냥한 매장과 상품을 선보인 이마트24, 알리바바와 협업으로 새 여정을 시작한 G마켓(지마켓) 등 신세계가 실행한 전략이 내년 본격적인 성과로 이어져야 한다는 다짐입니다.정 회장은 "우리의 본질인 '새로움을 갈망하는 1등 고객'들이 이제 '세계의 1등 고객'이 됐다"고 강조했습니다.세계가 열광하는 K푸드와 K팝, K패션 등 'K라이프 스타일'을 이끄는 사람이 변화를 즐기는 신세계의 고객이라는 것입니다.정 회장은 이와 관련해 "고객들이 바라는 것을 예측하고 실현하는 우리 본업의 가치가 더 높아졌다는 의미"라고 말했습니다.정 회장은 엔비디아 창업자 젠슨 황의 '치맥 만남'을 사례로 들며, 시대가 변해도 '만남'을 원하는 모습은 기대할 부분이라고 전했습니다.반면 이 만남에 대한 '열광적 반응'을 보며 정 회장은 "고객이 무엇을 좋아할지 아는 것은 언제나 어렵다고 생각했다"고 밝혔습니다.이어 "고객이 가장 사랑하는 기업으로 크게 성장하려면 1등 기업의 품격과 자신감이 있어야 한다"며 임직원들이 '탑의 본성'을 회복할 것을 주문했습니다.정 회장은 탑의 본성을 '세상에 없던 아이디어를 내고 한 발 앞서, 한 박자 빠르게 실행하는 것'이라고 정의했습니다.또 빠르게 변하는 시장 환경에서 '패러다임 시프트'로 대응해야 한다고 강조했습니다.정 회장은 "기존 전략을 개선하는 정도가 아니라 생각을 바꾸고 룰을 새로 세우며 고객 욕구 자체를 재창조하라"며 "고객이 과거 고객 그 이상인 것처럼, 우리 역시 지금의 신세계 그 이상이어야 한다"고 말했습니다.정 회장은 또 "신세계가 새로운 것을 시도했을 때, 박수보다는 안될 것이라는 우려를 받을 때가 더 많았다"며 "그때마다 부정적 시선을 넘고 성과를 만들어낸 신세계의 역사를 이어가자"고 독려했습니다.(사진=신세계그룹 제공, 연합뉴스)