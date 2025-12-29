공연·경기 티켓 왜 없나 했더니…최대 50배 부풀린 온라인 암표상

▲ 직접 예약 링크 프로그램(왼쪽)과 매크로 프로그램(오른쪽) 화면

인기 공연과 스포츠 경기 티켓을 대량으로 확보해 재판매한 온라인 암표상 5명이 경찰에 적발됐습니다.부산경찰청 사이버범죄수사대는 업무방해와 정보통신망 침입 등 혐의로 A 씨 등 5명을 검찰에 불구속 송치했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.5명 중 30대 남성 A 씨 등 일당 3명은 2022년 7월부터 2025년 11월까지 3년 4개월 동안 가족과 지인 명의 계정 4개로 프로야구 시즌권을 구입한 후 7천400여 회에 걸쳐 확보한 티켓 1만 8천300장을 되팔아 7억 3천만 원을 챙긴 혐의를 받습니다.이들은 시즌권이 있으면 선 예매권으로 여러 장의 티켓을 먼저 확보할 수 있다는 점을 노렸습니다.A 씨 등은 이런 식으로 확보한 티켓을 온라인 중고 거래 사이트를 통해 정가 대비 최고 50배 이상 비싸게 팔았습니다.다른 암표상인 20대 남성 B 씨는 예매 시작과 동시에 바로 예매 창으로 진입할 수 있는 '직접 예약 링크'(직링) 프로그램을 이용했습니다.B 씨는 2023년 10월부터 2025년 8월까지 2년 동안 이 프로그램으로 티켓 3천360장을 확보해 재판매하는 수법으로 1억 3천만 원을 챙겼습니다.아예 빠른 예매를 가능하게 해주는 매크로 프로그램을 만들어 활용한 암표상도 있었습니다.20대 남성 C 씨는 직접 만든 3가지 매크로 프로그램을 이용해 2025년 5월부터 두 달간 티켓 55장을 확보한 뒤 다시 팔아 800만 원을 벌었습니다.매크로 프로그램 덕에 좌석 자동 선택, 반복 클릭, 취소 표 감지와 결제가 가능했습니다.경찰은 온라인 중고 거래 커뮤니티를 모니터링하다가 특정 사용자가 다수 티켓을 판매하려는 정황을 확인하고 수사에 착수해 암표상들의 범행을 밝혀냈습니다.압수 수색 과정에서 판매 내용과 수익금 등이 정리된 장부가 발견되기도 했습니다.경찰은 모두 8억 7천만 원에 이르는 불법 수익에 대한 추징 보전을 마쳤습니다.경찰 관계자는 "온라인 암표 판매가 개인의 일탈이 아닌 기술을 악용한 구조적·반복적 범죄임이 확인됐다"며 "예매, 재판매, 유통 단계에 대한 제도 개선이 필요하다"고 당부했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)