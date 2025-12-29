이준석 "이혜훈 배신자 몰아세울 때 아냐…떠난 이유 살펴야"

▲ 개혁신당 이준석 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

이준석 개혁신당 대표는 국민의힘이 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 발탁된 이혜훈 전 의원을 제명한 데 대해 "지금은 이 전 의원을 배신자로 몰아세울 때가 아니다"라고 지적했습니다.이 대표는 오늘(29일) 최고위원회의에서 "탈영병의 목을 치고 배신자라 손가락질하는 것이 지금 우리가 해야 할 일이냐"라고 반문하며 "보수 진영이 국민께 매력적인 비전과 담론을 제시해 희망을 드려야 할 때"라고 말했습니다.이 대표는 "누군가 등을 돌렸다면 왜 떠났는지 그 이유를 살펴야지 떠난 사람을 저주해서 무엇을 얻겠느냐"며, "이제는 우리가 진정 와신상담해야 할 때"라고 강조했습니다.이어 "보수 진영은 그동안 내부 동질성 강화만 외쳐 왔고, 이제 더는 외연 확장이 불가능해졌다"며 "보수는 닫혀가고, 민주당은 열려가고 있다"고 꼬집었습니다.이 대표는 이혜훈 후보자를 향해 "이재명 정부의 선심성 낭비 재정을 막아내고 자신의 역량을 직접 증명해 보시라"며 "대통령에게 아부하거나 그 정권에 부역하는 모습을 보인다면 저도 가차 없는 비판을 퍼부을 것"이라고 덧붙였습니다.천하람 개혁신당 원내대표는 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 이 후보자 인선에 대해 "앞으로 환율·물가·부동산 가격 삼중고가 예상되다 보니 보수 진영 인사를 초빙해 '물타기 전략'으로 책임을 나누려는 것 아니냐"라고 말했습니다.천 원내대표는 또 이 후보자가 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참석한 이력을 언급하면서 "민주당이 탄핵을 반대했던 분을 장관으로 임명하면서 내란이 종식되지 않았다며 공직사회에 내란청산 TF를 가동하고 2차 종합특검을 한다는 것은 앞뒤가 안 맞다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)