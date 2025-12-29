공직유관단체 채용 비리 34건 적발…'채점표 교체' 수사 의뢰

▲ 국민권익위원회

국민권익위원회는 공직유관단체 채용 실태를 전수조사한 결과 총 34건의 채용 비리를 적발했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.조사 결과 총 458개 단체에서 832건의 공정 채용 위반 사례가 확인됐으며 이중 단순 업무상 부주의를 넘는 채용 비리는 34건으로 집계됐습니다.권익위는 이 중 1건에 대해서는 법령 위반이 명백하다고 보고 수사를 의뢰하기로 했습니다.채용 과정에서 인사팀장이 특정 지원자의 서류 점수를 합격선으로 만들기 위해 심사위원에게 새 채점표를 주고 재심사를 요구한 사례입니다.권익위는 경기문화재단·경기주택도시공사, 마포구시설관리공단·킨텍스 등 8곳이 채용계획에 따르지 않고 자의적으로 합격자를 결정했고, 경기연구원·경기도의료원, 창원시설공단 등 7곳이 자의적으로 심사를 진행했다고 밝혔습니다.34개 채용 비리 관련자는 총 45명으로 징계 등 후속 조치가 뒤따를 예정입니다.채용 비리 피해자 12명에게는 재응시 기회 부여, 제한경쟁 채용 등 가이드라인에 따른 구제 조치가 시행됩니다.이번 전수조사 대상은 전체 1천423개 공직유관단체 중 전년도 채용실적이 없거나 최근 3년간 채용 비리가 발생하지 않은 기관을 제외한 931개 단체의 2024년 신규 채용 사례입니다.공직유관단체란 국가·지방자치단체 등으로부터 재정지원 또는 임원 선임 승인을 받는 등 공공성이 있는 기관·단체를 뜻합니다.(사진=연합뉴스)