[자막뉴스] 죽은 햄스터 가득 찬 쓰레기봉투 학대범의 조롱 "엄마가 여기 넣으래"

햄스터나 기니피그처럼 작은 동물을 좁은 우리에 합사시킨 뒤 잔혹하게 학대하는 과정을 담은 글이 온라인에 몇 달째 올라와 경찰이 수사에 착수했습니다.



동물자유연대는 지난 9일 작성자 A 씨를 동물보호법 위반 혐의로 서울 성동경찰서에 고발했습니다.



A 씨는 올해 3월부터 이번 달까지 햄스터와 기니피그, 피그미다람쥐 등 작은 동물 여러 종을 학대한 혐의를 받습니다.



A 씨는 동족 포식 습성을 지닌 햄스터를 합사하면 서로 공격해 다치거나 죽을 수 있다는 사실을 알면서도 몇 달 동안 여러 마리를 비좁은 우리에 함께 가둔 것으로 전해졌습니다.



동물들이 스트레스를 받아 이상 행동을 보이면 '개조한다'는 명목으로 딱밤을 때려 기절시키고, 물이 닿으면 안 되는 동물을 강제로 목욕시키는 등 직접적으로 학대한 것으로도 알려졌습니다.



작성자는 학대당해 다치거나 쓰러진 동물들의 모습을 사진과 영상으로 찍어 온라인 커뮤니티에 올리고 소셜미디어에서 실시간으로 방송했는데, 이를 본 누리꾼들이 '합사하면 안 된다'고 조언하자 '이미 사슴햄스터 저승길 보냈다'고 답하고, '무덤'이라며 쓰레기 종량제 봉투 사진을 올린 뒤 '엄마가 저기 넣으래'라며 조롱하는 듯한 댓글을 남겼습니다.



[채일택/동물자유연대 전략사업국장 : 약자에 대한 공격성 이런 것들이 나타나는 현상인데. 다른 생명체에 대한 고통이나 이런 거에 대해서 전혀 공감하지 못하는 거잖아요.]



A 씨의 학대 행위가 알려지면서 지난 24일까지 2천여 명이 엄중한 처벌을 바란다는 취지의 탄원서를 경찰에 제출한 것으로 전해졌습니다.



고발인 조사를 마친 경찰은 사실관계 확인에 나설 방침입니다.



