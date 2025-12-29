여명808·광동헛개차 등 숙취해소제 25종 효과 확인

▲ 식품의약품안전처

시중에 유통되는 숙취해소 제품들에 대한 정부의 효능 검증 결과, 28개 품목 가운데 25개 제품의 효과가 확인됐습니다.식품의약품안전처는 인체적용시험 등 실증 자료를 바탕으로 숙취해소 표시·광고 제품들을 점검한 결과, 이같이 나타났다고 밝혔습니다.이번 검증은 혈중 알코올과 아세트알데히드 분해 농도, 전문가들의 타당성 판단 등을 거쳤으며, 유명 제품인 그래미의 '여명808'과 '여명1004', 광동제약의 '광동 진한 헛개차' 등 3개 품목은 객관적인 효과가 확인됐습니다.반면 실증 자료가 미흡하다고 판단된 피지컬뉴트리의 '주상무'와 케이에스하니의 '주당비책' 음료와 환 등 3개 제품은 내년부터 '숙취해소'라는 표현을 사용한 광고가 금지됩니다.앞서 식약처는 지난 9월 조아제약의 '조아엉겅퀴골드'와 한풍제약의 '한풍숙취엔 플러스' 등 실증 자료를 제출하지 않은 5개 제품에 대해 숙취해소 광고 금지 조치를 내린 바 있습니다.식약처는 앞으로도 과학적 근거가 부족한 숙취해소 제품으로부터 소비자를 보호하기 위해 엄격한 점검을 이어갈 방침입니다.