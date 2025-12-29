뉴스
뉴진스 하니, 소속사 어도어 복귀…다니엘은 계약 해지 통보

유영규 기자
작성 2025.12.29 10:58 수정 2025.12.29 11:36 조회수
뉴진스 하니, 소속사 어도어 복귀…다니엘은 계약 해지 통보
▲ 뉴진스 하니

소속사 어도어와 전속계약분쟁을 이어온 걸그룹 뉴진스 멤버 하니가 어도어로 복귀합니다.

또 다른 멤버 다니엘에 대해서는 전속계약 해지를 통보하고 멤버 이탈에 따른 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.

어도어는 오늘(29일) "하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께하기로 결정했다"며 "다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단하여 금일 전속계약 해지를 통보했다"고 밝혔습니다.

그러면서 "이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해 법적 책임을 물을 예정"이라고 덧붙였습니다.

뉴진스 멤버들은 앞서 하이브와의 갈등으로 해임된 민희진 전 대표의 복귀 등을 요구했으나 받아들여지지 않자, 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장했습니다.

어도어는 뉴진스와 계약이 여전히 유효하다며 같은 해 12월 전속계약 유효확인 소송을 내고, 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 냈습니다.

법원은 가처분 사건과 1심에서 모두 어도어의 손을 들어줬습니다.
뉴진스의 다니엘(왼쪽)과 민지가 14일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 전속계약 유효확인 소송 1심 조정을 위해 법원으로 들어서고 있다. (사진=연합뉴스)

이에 뉴진스 멤버 해린과 혜인은 지난달 소속사로의 복귀 의사를 밝혔고 이어 하니와 민지, 다니엘도 소속사로 복귀하겠다는 뜻을 드러냈습니다.

어도어는 현재 민지와는 논의를 이어가고 있다고 설명했습니다.

어도어는 "민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며, 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속적으로 이어가고 있다"고 밝혔습니다.
