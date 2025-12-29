[단독] 다연장로켓 '천무' 5조 8천억 폴란드 수출 계약 오늘 체결

▲ 천무

국산 다연장로켓 천무가 폴란드에 추가 수출됩니다.천무 제조사인 한화에어로스페이스는 현지 시간 오늘(29일) 오후 2시 폴란드와 천무 3차 이행계약을 체결하는 걸로 확인됐습니다.2022년 11월 1차 이행계약 5조 357억 원, 2024년 4월 2차 계약 2조 2천억 원에 이은 이번 3차 계약의 규모는 5조 8천억 원으로 최대입니다.천무는 발사 차량 1대에서 1분 내에 로켓 12발을 쏠 수 있습니다.사거리 80㎞의 유도탄뿐 아니라 사거리 290㎞의 탄도미사일도 발사가 가능합니다.탄종 교체와 재장전이 빠르고, 사격 후 즉시 이동도 할 수 있어 전장 대응 속도도 뛰어납니다.성능과 가격 면에서 서방권의 대표적인 다연장로켓 미국의 M270 계열에 뒤지지 않는다는 평을 받습니다.정부 관계자는 "오늘 폴란드 현지 천무 3차 이행계약에는 정부의 방산 특사인 강훈식 대통령실비서실장도 참석한다"고 말했습니다.천무 3차 이행계약으로 올해 방산 수출액은 150억 달러에 육박할 걸로 추정됩니다.당초 목표인 200억 달러에는 못 미치지만 세계 방산시장 상황에 비춰 선방이라는 평가가 나옵니다.