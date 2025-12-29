이 대통령, 지지자 환영 속 '통합 넥타이' 매고 청와대 첫 출근

▲ 이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대 본관으로 첫 출근하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(29일) '통합 넥타이'를 매고 청와대 복귀 첫날 집무를 시작했습니다.현직 대통령이 청와대로 출근한 것은 문재인 전 대통령 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 1천330일 만입니다.이 대통령은 오늘 오전 9시 13분 전용차를 타고 청와대 경내로 들어섰습니다.이 대통령의 차량이 지나는 길 앞에는 지지자들이 태극기를 들고 "이재명 만세" 등을 연호하며 첫 청와대 출근을 환영했습니다.본관에 도착한 이 대통령은 검은색 코트에 흰색, 빨간색, 파란색이 배색된 사선 줄무늬 넥타이 차림으로 차량에서 내렸습니다.이는 '통합'을 상징하는 넥타이로, 이 대통령은 올해 6월 4일 취임 선서식을 비롯해 중요한 자리마다 이 넥타이를 착용한 바 있습니다.새로 이사한 청와대에서도 취임 첫날과 같은 각오로 '모두의 대통령'이 되겠다는 각오를 드러낸 것으로 해석됩니다.이 대통령은 본관 앞에서 자신을 기다리던 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장 등 참모진을 향해 "왜 나와 있어요? 아, 이사 기념으로?"라고 농담하기도 했습니다.이 대통령은 이후 본관에서 참모들과 아침 차담회(티타임)를 갖고, 청와대 내부의 국가위기관리센터를 방문해 안보 대비 태세 등을 점검할 예정입니다.이에 앞서서는 오늘 오전 0시를 기해 청와대에 한국 국가수반을 상징하는 봉황기가 게양됐습니다.대통령실의 공식 명칭도 '청와대'로 환원됐습니다.(사진=연합뉴스)