축구협회, 2031년 이어 2035 아시안컵 유치의향서도 제출

▲ 대한축구협회 엠블럼

대한축구협회가 2031년에 이어 2035년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 유치 신청서도 제출했습니다.대한축구협회는 "지난 26일 2031년 대회 유치의향서를 AFC에 제출한 데 이어 2035년 대회 유치의향서도 냈다"고 밝혔습니다.이번 결정은 AFC가 2031년과 2035 아시안컵 유치 절차를 함께 진행하기로 하면서 이뤄졌습니다.협회는 호주, 인도네시아, 인도, 쿠웨이트, 중앙아시아 3개국(우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄)이 도전장을 내민 2031년 대회에 이어 2035년 대회도 유치하기로 하면서 아시안컵을 꼭 개최하겠다는 강력한 의지를 보였습니다.2031년 대회 유치를 희망했던 아랍에미리트(UAE)는 신청을 철회했습니다.협회는 지난달 25일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 2025년도 제10차 이사회 및 제2차 임시 대의원총회에서 2035 AFC 아시안컵을 유치하기로 심의 의결한 바 있습니다.앞서 협회는 2035년 아시안컵 한일 공동 개최를 논의한 것으로 알려졌습니다.협회에 따르면 한국은 우선 단독으로 유치 의향서를 냈으며, 일본축구협회도 별도로 유치의향서를 제출할 예정입니다.협회는 내년 6월 말 구체적인 대회 개최 계획서를 제출할 때까지 일본축구협회와 공동 개최와 관련한 협의를 이어 나가기로 했습니다.1956년 창설된 아시안컵은 4년마다 열리는 아시아 최고 권위의 축구 국가대항전으로, 24개국이 참가해 51경기를 벌입니다.한국이 아시안컵을 개최한 건 1960년 서울 효창운동장에서 열린 제2회 대회가 유일합니다.협회는 향후 문화체육관광부, 대한체육회 등 상위단체와 심도 있게 협의하며 유치 준비에 나설 계획입니다.2031년과 2035년 아시안컵 개최지는 2027년 상반기 AFC 총회에서 확정됩니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)