쿠팡, 3,370만 명 대상 총 1조 6,850억 원 '이용권 형태' 보상

박재현 기자
작성 2025.12.29 10:12 조회수
쿠팡, 3,370만 명 대상 총 1조 6,850억 원 '이용권 형태' 보상
▲ 쿠팡 물류 센터

쿠팡은 개인정보 유출 사태와 관련해 고객 신뢰 복원을 위해 1조 6,850억 원 규모의 고객 보상안을 마련했다고 오늘(29일) 발표했습니다.

보상 계획에 따라 쿠팡 와우 · 일반 · 탈퇴 고객 등 3,370만 명에게 1인당 5만 원의 보상금을 내년 1월 15일부터 순차적으로 지급할 방침입니다.

보상안은 1인당 5만 원 규모로 쿠팡 전체 상품과 쿠팡이츠·트래블·알럭스 구매 이용권 형태로 지급됩니다.

지난 11월 말 개인정보 유출 통지를 받은 3,370만 계정의 이용자가 대상입니다.
쿠팡 정보유출 고객 보상안 (사진=쿠팡 제공, 연합뉴스)

항목별로 쿠팡 전 상품(5천원), 쿠팡이츠(5천원), 쿠팡트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 고객당 5만 원 상당의 1회 사용이 가능한 4가지 구매 이용권 형태로 지급합니다.

해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 공지문에서 "쿠팡의 모든 임직원은 최근의 개인정보 유출 사태가 고객에게 얼마나 큰 우려와 심려를 끼쳤는지 깊이 반성하고 있다"며 "고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다"고 말했습니다.

로저스 대표는 "이번 사태를 계기로 쿠팡은 가슴 깊숙이 고객 중심주의를 실천, 책임을 끝까지 다해 고객이 신뢰하는 기업으로 거듭나겠다"며 "고객 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다"고 밝혔습니다.

쿠팡은 대상자에게 문자를 통해 구매이용권 사용을 순차적으로 안내할 예정입니다.

다음 달 15일부터 쿠팡 앱에서 순차적으로 확인이 가능하며, 상품을 구매할 때 적용하면 됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

