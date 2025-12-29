중국, 6세대 스텔스기 J-36 시제기 또 슬쩍 공개

▲ 지난 25일 J-10과 편대 비행 J-36(왼쪽)

중국의 6세대 스텔스 전투기 젠(J)-36의 세 번째 시제기가 인터넷을 통해 공개됐다고 홍콩 명보가 29일 보도했습니다.지난해 12월 말 선보인 J-36은 지난 10월 두 번째 시제기가 슬며시 공개됐으며, 지난 25일 세 번째 시제기의 사진과 영상이 온라인에 퍼졌습니다.이번 시제기는 동체의 앞부분에 실시간 속도를 계산하는 피토 튜브가 제거된 것으로 보인다고 명보는 전문가를 인용해 전했습니다.이 신문은 그러면서 피토 튜브가 최첨단 스텔스 전투기의 전투 효율을 떨어뜨리는 요인으로 작용한다는 점에서, 피토 튜브 제거는 그보다 더 나은 데이터 기록 방법을 찾았다는 의미로 해석할 수 있다고 덧붙였습니다.지난 10월 J-36 두 번째 시제기는 꼬리 수평 날개가 없고 3개의 엔진을 장착한 채로 공개됐습니다.기체 위쪽에 1개, 아래쪽에 2개의 공개 흡입구를 갖춘 삼중 엔진구조였습니다.전문가들은 현재 공개된 외부 상태로 추정해볼 때 "J-36이 적어도 공기역학 검증을 거의 완료했으며 시스템 시험과 비행 성능 최적화라는 다음 단계에 진입할 것"이라고 분석했다고 명보는 전했습니다.신문은 J-36의 전투 반경이 4천㎞를 넘었으며 이는 한국·일본·대만은 물론 오키나와와 괌의 미군기지에도 도달할 수 있다는 걸 의미한다면서, 다시 말해 중국이 제2열도선까지 타격할 수 있다는 것을 뜻한다고 분석했습니다.중국은 일본 오키나와-타이완-필리핀-믈라카 해협을 잇는 가상의 선인 제1 열도선과 일본 이즈반도-괌-사이판-인도네시아를 잇는 제2 열도선을 대미 군사 방어선이자 미국의 대중 군사 봉쇄선으로 정하고 있습니다.J-36은 군용기 제작사 청두항공기공업그룹(CAC)이 중국 공군 의뢰를 받아 제작 중인 6세대 스텔스 전투기입니다.이와는 별도로 CAC와 자매 기업 격인 선양항공공업그룹(SAC)도 6세대 스텔스 전투기 J-50을 개발 중입니다.(사진=홍콩 명보 캡처, 연합뉴스)