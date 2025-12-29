16가지 의혹에 기소만 66명…김건희 특검 수사 성과는

<앵커>



지난 7월부터 김건희 여사를 둘러싼 여러 의혹들을 수사해 온 김건희 특검이 180일간의 수사를 마치고 잠시 뒤에 결과를 발표합니다. 브리핑 시작되는 대로 현장 연결해서 바로 전해드리겠습니다. 그 전에 먼저 전연남 기자와 간단하게 정리해 보겠습니다.



전연남 기자, 그동안 굉장히 많은 의혹들에 대해서 긴 시간 동안 수사를 해왔는데 수사 성과를 먼저 정리해 볼까요.



<기자>



일단 김건희 특검팀은 지난 7월 2일에 현판식을 갖고, 180일 넘는 기간 동안 16가지 방대한 의혹들에 대해서 수사를 해왔습니다.



먼저 숫자로만 따져보면 재판에 넘겨진 인원만 66명이고요.



이 가운데 구속된 채 재판에 넘겨진 인원은 20명에 달합니다.



구체적인 수사 결과 내용은 조금 뒤에 민중기 특검이 직접 카메라 앞에 서서 발표할 예정이고요.



또, 각 의혹 담당 수사팀을 이끈 특검보들도 모두 나서서 직접 수사 결과를 설명하면서 한 30분 정도 발표를 이어갈 예정입니다.



구체적으로 특검팀의 주요 수사 성과들도 말씀드리면요.



먼저 수사 초반부터 신속하게 윤석열 정권 당시 풀리지 못했던 3대 의혹이라고도 불렸죠.



도이치모터스 주가 조작, 명태균 공천 개입 의혹, 그리고 건진법사 청탁 의혹을 규명하고 김 여사를 구속한 채 재판에 넘겼다는 게 있습니다.



구체적으로는 특검팀이 발 빠르게 주요 피의자들에 대한 강제수사와 소환 조사에 나섰었고요.



또 수사 개시 약 한 달 만인 8월 6일에 김건희 여사를 소환해서 조사했습니다.



이때 김 여사가 처음으로 포토라인에 서서 자신을 "아무것도 아닌 사람"이라고 설명하기도 해서 공분이 일기도 했었거든요.



그리고 조사에서는 혐의를 전면 부인하기도 했습니다.



그리고 특검은 곧바로 그다음 날에 구속영장을 청구해서 김 여사의 신병을 확보했고, 8월 29일 김 여사를 구속기소했습니다.



이게 전·현직 영부인을 통틀어서 이렇게 수사기관에 공개 소환된 것도, 구속된 것도, 또 구속기소된 것도 헌정사상 처음 있었던 일이고요.



이 외에도 김 여사가 국민의힘 전당대회에서 통일교 신도들을 입당시켜서 영향력을 행사했다는 혐의와 또 금품 수수 혐의에 대해서도 기소를 해서 총 김 여사를 세 차례 기소했습니다.



<앵커>



수사 과정에서 보도된 바로는 여러 가지 명품이 등장을 했었는데, 김 여사의 금품 수수도 주요 수사 대상이었죠.



<기자>



맞습니다. 김 여사의 금품 수수 의혹은 아까 말씀드린 3대 의혹에 더불어서 특검팀의 2라운드 수사라고 불리기도 했습니다.



김 여사가 공직 등 각종 이권 청탁을 받고 여러 사람으로부터 금품들을 수수했다는 의혹이었는데요.



특검 수사 과정에서 하루가 멀다 하고 김 여사에게 금품을 건넨 인물들이 등장했었고, 또 각종 명품 브랜드 이름들도 계속 등장했었습니다.



먼저 좀 구체적으로 말씀을 드리면요.



샤넬백과 그라프 목걸이를 건넨 건진법사와 윤영호 통일교 세계본부장이 있었고요.



또, 서희건설 이봉관 회장은 반클리프 아펠 등 귀금속 목걸이를 건넸다고 자수하기도 했습니다.



또, 김상민 전 부장검사는 1억 4천만 원대의 이우환 화백의 그림을 건넨 것으로 조사됐고요.



또, 금거북이를 건넨 이배용 전 국가교육위원장, 시계를 건넨 로봇계 사업가 서성빈 씨도 있었습니다.



또, 김기현 전 국민의힘 대표 부부는 로저비비에 백을, 그리고 최재형 목사는 디올 백을 건넨 것으로도 지목이 됐죠.



특검팀은 이 수사 과정에서 밝혀진 것으로만 김 여사가 총 3억 7천만 원 상당의 금품을 수수했다고 결론을 지었습니다.



그리고 알선수재 혐의로 기소했는데요.



형량이 더 센 뇌물 혐의로는 기소하지는 못했습니다.



혐의의 구성이 더 좀 까다롭기 때문인데, 뇌물죄를 적용하려면 공무원이 금품을 수수한 대상이 되어야 하고 대가성도 입증이 돼야 합니다.



다시 말해서 공무원인 윤 전 대통령이 김 여사의 금품 수수 사실을 알고 공모해서 명품이나 금품을 준 사람들을 공직에 임명하는 등을 했는지를 좀 따져봐야 하는데 그 부분은 좀 규명하지 못한 것으로 보입니다.



<앵커>



일단 공무원이 아니라 이거군요.



<기자>



네, 맞습니다. 그리고 결국 이 부분은 경찰 수사로 이첩될 예정인데 상당히 아쉬운 부분이라고 평가할 수 있습니다.



<앵커>



김건희 특검이 그동안 수사 과정에서 여러 논란도 좀 있었단 말이죠.



<기자>



네, 맞습니다. 같은 기간 출범한 다른 특검 2개와 조금 비교해 봤을 때도 수사 과정에서 잡음이 내내 끊기지 않았습니다.



먼저 지난 10월에 양평군 공무원이 김 여사 일가의 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해서 피의자로 조사를 받았었는데 조사를 받은 후에 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다.



생전에 남긴 자필 메모에는 특검이 강압, 회유를 이용해 특정 방향의 진술을 유도했다, 이렇게 적혀 있었는데요.



이 때문에 특검이 무리한 강압 수사를 한 게 아니냐는 논란이 불거지기도 했었습니다.



여기에다 민중기 특검의 불법 주식 거래 의혹까지 터졌습니다.



2010년 분식회계가 적발된 태양광 소재 업체 네오세미테크의 주식을 팔아서 1억 원 넘는 수익을 낸 것으로 드러났는데 이 과정에서 미공개 정보를 이용한 것이 아니냐, 이런 의혹이 불거졌던 거거든요.



민중기 특검은 "위법 사항은 전혀 없었다" 이렇게 해명했지만 정치권에서는 지속적으로 사퇴 요구까지 나오기도 했습니다.



그리고 최근에는 다들 아시겠지만 편파 수사 의혹까지 불거졌습니다.



국민의힘뿐만 아니라 민주당 측도 통일교 측으로부터 금품 수수 정황이 포착됐음에도 특검에서 이를 무마하려고 제대로 수사하지 않았다는 의혹인데요.



결국 김건희 특검은 이 부분에 있어서는 공수처의 수사 대상이 되었습니다.



<앵커>



처음에 시작할 때 3대 의혹으로 시작했지만, 이렇게 넓혀가는 과정이 있었는데 끝까지 마무리 짓지 못한 수사들이 있죠.



<기자>



네, 맞습니다. 특검팀은 애초에 16가지 의혹으로 시작을 했는데 일단 그중에 강제 수사를 처음 시작하기도 했고 수사 1호 대상으로도 불렸던 게 삼부토건 주가 조작 사건인데요.



이 사건을 비롯해서 양평고속도로 개발 특혜 의혹, 그리고 김혜성 씨의 집사 게이트와 관련해서는 김 여사와의 연관성을 규명하지 못하면서 별건 수사 의혹까지 불거지기도 했습니다.



또, 수사 초반에는 방금 말씀드린 삼부토건이나 양평고속도로 종점 변경 의혹의 핵심 인물로 지목됐던 게 바로 원희룡 전 국토부 장관이었는데 원 전 장관은 소환조차 하지 못했고요.



또, 디올 백, 도이치 사건 무마 의혹과 관련해서는 이창수 전 서울중앙지검장이 소환에 불응하는 등 주요 관련자들에 대한 대면 조사도 진행되지 못했습니다.