대한항공 납품업체 해킹으로 임직원 개인정보 유출…"긴급조치 완료"

▲ 대한항공 통지문

아시아나항공에 이어 대한항공 기내식 및 기내 판매 납품업체가 해킹 공격을 당해 임직원의 이름과 전화번호 등 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다.오늘(29일) 항공업계에 따르면 대한항공은 오늘 오전 사내에 이러한 개인정보 유출 통지문을 긴급 공지했습니다.대한항공은 통지문에서 "기내식 및 기내 판매 업체인 케이씨앤디서비스(KC&D)가 최근 외부 해커그룹의 공격을 받았고, 이 과정에서 해당 업체의 서버에 저장된 당사 임직원들의 성명·계좌번호 등 개인정보가 유출된 것으로 파악됐다"고 밝혔습니다.해당 업체는 2020년 12월 대한항공에서 분리 매각돼 한앤컴퍼니에서 운영 중입니다.대한항공은 "회사는 최근 케이씨앤디서비스로부터 내용을 전달받아 알게 됐고, 이번 사고가 분리 매각된 외부 협력업체의 관리 영역에서 발생한 것이라도 당사 임직원의 정보가 연루된 만큼 매우 엄중하게 사안을 인식했다"며 서비스 연동 안정성 점검 등 즉각적으로 긴급 보안 조치를 취했다고 밝혔습니다.아울러 관계기관에 신고도 마쳤다고 덧붙였습니다.이어 "현재까지는 상기 정보 항목 이외 추가적인 정보의 유출 정황은 없는 것으로 파악된다"며 "혹시 모를 2차 피해를 예방하기 위해 회사나 금융기관을 사칭한 이체 요청이나 보안 카드 번호 요구 등 의심스러운 문자나 이메일에 각별히 유의하길 바란다"고 밝혔습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)