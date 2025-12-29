"어젯밤 10시부터 왔다" 청와대 몰려와 '북적'…복귀 첫날 풍경

▲ 청와대 연풍문 앞 모여든 이재명 대통령 지지자

오늘(29일) 이재명 대통령의 청와대 복귀 첫날을 맞아 이른 오전부터 지지자들이 청와대 앞에 모여 환영 집회를 열고 있습니다.지지자들은 오늘 오전 청와대 연풍문 앞에서 이 대통령 만세를 외치고 있습니다.일부 참석자는 태극기와 더불어민주당 깃발을 흔들었고, 휴대전화를 이용해 실시간 방송을 하기도 했습니다.오전 7시 30분 기준으로 현장에는 30여 명이 모여 있으며, 인원은 계속 늘고 있다고 경찰은 설명했습니다.이 대통령의 옛 지역구인 인천 계양에서 왔다는 지지자 장원 씨는 어제 청와대 봉황기가 게양되지 않았느냐며 어젯밤 10시부터 이곳에 와 있었다고 말했습니다.장 씨는 안정적이고 기운이 좋은 곳으로 옮긴 것 같다며 저기가 대통령 집이라는 느낌이 든다고 밝혔습니다.또 좋아서 잠도 오지 않고 밥을 먹지 않아도 배부르다고 덧붙였습니다.대통령의 청와대 출근은 문재인 전 대통령 퇴임일인 2022년 5월 9일 이후 1천330일 만입니다.윤석열 전 대통령은 취임 첫날인 2022년 5월 10일 청와대를 떠나 곧바로 용산 청사로 출근했습니다.이 대통령은 취임 직후부터 청와대 복귀를 준비해 왔습니다.지난 9일 업무시설 이사를 본격적으로 시작했고, 약 3주 만에 이전 작업을 마무리했습니다.(사진=연합뉴스)(SBS 디지털뉴스부)