뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[교양이를 부탁해] "착시에 속으면 안 돼" 지금 환율 상승이 왜 진짜 위험할까…대한민국 경제 상황 제대로 보기 (ft.조영무 NH금융연구소장)

작성 2025.12.29 09:03 조회수
PIP 닫기
"지금 우리 경제의 구조는 더 탄탄해지고 있다라고 말하기는 어렵습니다. 왜냐하면 이런 거죠. 우리 전체 수출에서 3대 수출 품목을 꼽아봐라. 1위 반도체 2위 부품 포함한 자동차 석유 3위가 석유화학 정유 이런 쪽입니다. 그런데 1위 품목 반도체가 우리 전체 수출에서 차지하는 비중이 지금 19%까지 올라왔어요. 사상 최고치입니다. 그럼 이게 여러 업종이 골고루 좋아지는 가운데 지금 반도체가 그런 거냐 사실은 2위 자동차가 한 10% 정도 되고요. 그리고 3위 석유화학 정유가 한 6% 정도 되는데 우리 전체 수출에서 차지하는 2위와 3위의 비중은 도리어 꺾였습니다. 특히 3위 석유화학은 굉장히 꺾였죠. 이건 단순히 업황 사이클의 문제가 아니라 중국과 중동과 같은 국가들에서 플랜트를 많이 만들어서 더 이상 한국 석유화학 제품을 사가지고 있지 않다. 이것 때문에 사실은 지금 그쪽 업종에 대해서 구조조정을 해야 된다라고 하는 얘기가 나오고 있는 거죠."

"그러면 이게 진짜 의미하는 바는 뭐냐 지금은 반도체가 거의 나 혼자 멱살 잡고 끌고 가듯이 잘하면서 이렇게 우리 전체 수출을 끌고 가고 있는데 정말 다행이죠. 정말 다행입니다. 그런데 만약에 만약에라도 내년에 상황이 반전된다 업황이 달라진다 반도체가 그러면 우리 전체 수출, 우리 전체 GDP, 우리 전체 경제성장률, 우리 종합 주가지수는 어떨 것이냐라고 하는 겁니다. 이건 어떻게 보면 좀 걱정스러운 부분 아닙니까?" -조영무 NH금융연구소장
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지