'선제골' 이현주, 포르투갈 리그 2호포…팀은 2-2 무승부

영건 미드필더 이현주(22·아로카)가 포르투갈 프로축구 무대에서 2호포를 터뜨렸습니다.이현주는 29일(한국 시간) 포르투갈 아로카의 시립 경기장에서 열린 질 비센트와의 2025-2026 포르투갈 프리메이라리가 16라운드 홈경기에서 선제골을 넣었습니다.4-2-3-1 포메이션에서 2선 중앙 미드필더로 선발 출전한 이현주는 전반 8분 만에 팀에 리드를 안겼습니다.알폰소 트레자가 오른쪽 페널티지역에서 컷백을 넣자 엄청난 스피드로 문전으로 쇄도한 이현주가 왼발로 골대 하단 구석을 찔렀습니다.지난 7월 아로카 구단 역사상 최고 이적료인 150만 유로(약 26억 원) 신기록을 쓰고 팀에 합류한 이현주는 이로써 리그 시즌 2골(2도움)째를 기록했습니다.앞서 이현주는 지난 15일 알베르카와의 14라운드 홈경기에서 0-0으로 맞선 후반 10분 교체 투입돼 4분 만에 헤더 결승골로 포르투갈 무대에서 첫 골 맛을 보고 팀에 승리를 안겼습니다.이날 90％가 넘는 패스 성공률로 팀의 공격에 힘을 보태던 이현주는 후반 19분 파블로 고살베스와 교체돼 벤치로 들어갔습니다.축구 통계 전문 풋몹은 이현주에게 팀 내 상위권인 평점 7.3을 줬습니다.아로카는 이현주의 선제골에 이어 전반 12분엔 트레자의 추가 골로 2-0으로 주도했지만, 경기가 끝날 때까지 리드를 지키지 못했습니다.전반 41분 코너킥 상황에서 파블로에게 헤더를 내주고, 후반 7분엔 스로인 상황에서 무릴루에게 왼발 슛을 내주는 등 수비에 실패하며 동점을 허용했습니다.최근 2경기 연속 무승부에 그친 아로카는 3승 5무 8패, 승점 14로 18개 팀 중 강등권인 16위에 머물렀습니다.K리그1 포항 스틸러스 산하 유소년팀인 포철중과 포철고 출신의 공격형 미드필더 이현주는 2022년 1월 독일 분데스리가 명문 바이에른 뮌헨으로 임대된 뒤 같은 해 여름 완전히 이적해 이름을 알린 기대주입니다.지난해 11월엔 성인 국가대표팀 명단에 처음으로 이름을 올려 11월 14일 쿠웨이트와의 2026 북중미 월드컵 아시아지역 3차 예선 5차전을 통해 A매치에 데뷔하기도 했습니다.뮌헨에서 2군에서 뛰었던 이현주는 2 023-2024시즌 독일 2부 팀인 베엔 비스바덴, 2024-2025시즌 2부 팀인 하노버에서 임대 생활을 한 뒤 올해 여름 포르투갈 1부 리그 아로카에서 새로운 도전에 나섰습니다.(사진=아로카 SNS 캡처, 연합뉴스)