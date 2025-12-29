'코트의 악동' 키리오스, 여자 1위 사발렌카에 '테니스 성대결' 승리

▲ 경기 시작에 앞서 밝게 웃는 키리오스(왼쪽)와 사발렌카

남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계 랭킹 671위 닉 키리오스(호주)가 여자프로테니스(WTA) 투어 세계 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)와 벌인 남녀 성(性) 대결에서 이겼습니다.키리오스는 29일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 '배틀 오브 더 섹시스'(Battle of the Sexes) 이벤트 경기에서 사발렌카를 2-0(6-3 6-3)으로 물리쳤습니다.이날 경기에서는 사발렌카가 키리오스보다 9% 작은 면적의 코트를 쓰고, 두 선수에게 모두 세컨드 서브가 없는 변형 규칙이 적용됐습니다.테니스에서 남녀 선수의 성 대결이 벌어진 주요 사례는 이번이 네 번째입니다.1973년 남자 선수 보비 리그스(미국)가 마거릿 코트(호주), 빌리 진 킹(미국)을 차례로 만나 1승 1패를 기록했고, 1992년 남자 선수 지미 코너스가 마르티나 나브라틸로바(이상 미국)를 2-0(7-5 6-2)으로 제압했습니다.유일하게 승리한 여자 선수인 킹은 당시 나이 29세로 55세였던 리그스를 3-0(6-4 6-3 6-3)으로 물리쳤습니다.코너스와 나브라틸로바의 나이 차이는 5살이었고, 이날 경기에 나선 키리오스는 사발렌카보다 3살 많습니다.코너스와 나브라틸로바의 경기 때는 코너스에게 서브 기회를 1번만 주고, 코트도 코너스 쪽이 더 넓은 핸디캡을 적용했습니다.이날 경기는 1973년 킹과 리그스의 경기 명칭이었던 '성 대결'(Battle of the Sexes)을 행사 이름으로 썼지만 코트 분위기는 사뭇 달랐습니다.AP통신은 "성평등을 향한 분위기보다 엔터테인먼트에 가까웠다"며 "두 선수 사이에 웃음과 농담이 오갔고, 언더핸드 서브와 춤까지 나오면서 입장객들이 즐거워했다"고 묘사했습니다.반면 1973년 킹과 리그스의 맞대결 때는 남녀 투어의 상금 격차 문제가 불거지며 남녀평등에 대한 사회적 의미까지 겹쳤습니다.다만 키리오스는 2021년 당시 여자친구와 말싸움 중 밀어 넘어뜨린 혐의로 재판받았고, 과거 테니스 남녀 동일 상금에 반대하는 입장을 밝힌 바 있습니다.경기 장소는 1만 7천 석 규모의 코카콜라 아레나였으며 가장 비싼 입장권 가격은 800 달러(약 115만 원)에 달했습니다.키리오스는 현재 세계 랭킹 600위권이지만 2022년 윔블던 남자 단식에서 준우승했고, 2016년 세계 랭킹 13위까지 오른 경력이 있습니다.최근 손목과 무릎 부상 때문에 결장 시기가 길어 랭킹이 600위 밖으로 밀렸습니다.이에 맞선 사발렌카는 올해 US오픈 여자 단식 챔피언으로 메이저 대회 단식에서 통산 네 번 우승한 최강자입니다.2-0 승리를 따냈지만 땀에 흠뻑 젖은 모습으로 경기 후 인터뷰에 나선 키리오스는 "긴장할 수밖에 없었다"며 "오늘 경기는 테니스라는 경기에 중요한 의미가 될 것"이라고 말했습니다.사발렌카 역시 "내년 1월 호주오픈을 앞두고 좋은 경기를 치렀다"며 "다시 키리오스를 만나 복수하고 싶다"고 소감을 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)