[뉴욕증시] 6거래일 만에↓…30일 FOMC 의사록 주목

SBS 뉴스
작성 2025.12.29 07:47
이번 주 뉴욕증시입니다.

30일 연방공개시장위원회, FOMC 의사록이 공개되고 1월 1일엔 미 증시가 휴장합니다.

2일에는 S&P 글로벌이 발표하는 미국의 12월 제조업 구매관리자지수가 공개됩니다.

지난 주말 뉴욕증시 3대 지수는 약보합권에서 마감하며 6거래일 만에 하락 전환했습니다.

나스닥이 0.09%, S&P500은 0.03% 내렸습니다.

오는 30일 공개되는 FOMC 의사록에서 연준 위원들의 내년 금리 전망에 대한 의견을 확인할 수 있습니다.

또, 같은 날 고용정보기업 ADP의 주간 고용 변화 보고서, 그리고 31일에는 주간 신규 실업수당 청구 건수도 발표되는데, 이를 통해 미 고용시장의 흐름을 파악할 수 있습니다.

시장을 움직일 만한 주요 이벤트는 없지만 이번 주에는 새해 첫 2거래일도 포함되어 있기 때문에, 새해 초에도 3대 지수가 사상 최고치 부근에서 강세를 보이는 흐름을 이어갈지 주목됩니다.

지난주 마감 상황을 살펴보면, 엔비디아가 AI 추론용 칩을 제조하는 그록과 200억 달러, 우리 돈 29조 원 규모의 라이선스 계약을 체결했다는 소식에 1% 올랐습니다.

한편 테슬라는 최근 모델3의 조사 소식과 더불어 미국과 유럽, 중국에서의 자동차 판매량 감소로 2% 내렸습니다.

연말이 마무리되고 연초가 시작되는 이번 주를 앞두고 시장이 어떤 흐름을 보일지 지켜봐야겠습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365

