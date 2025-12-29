밀항 시도에 베란다서 뛰어내리기도…긴박했던 '도주극'

<앵커>



김건희 특검 수사 과정에서는 주요 피의자들이 수사망을 빠져나가려고 도주하는 일도 있었습니다. 중국으로 밀항을 준비하거나 건물에서 뛰어내리기도 했던 피의자들은 결국 모두 체포돼서 재판에 넘겨졌습니다.



원종진 기자입니다.



김건희 특검팀이 특검법 수사 대상 1호 사건으로 지목된 삼부토건 주가 조작 의혹 본격 수사에 착수한 지난 7월, 주가 조작의 '키맨' 이기훈 전 웰바이오텍 부회장이 영장실질심사를 앞두고 도주를 시작했습니다.



이 전 부회장은 7월 16일 서울에서 경기 포천, 7월 17일에는 가평으로 이동하며 수사 당국 추적망을 교란시켰습니다.



수배 전단지까지 배포된 이 전 부회장은 이후 전남의 민박과 오피스텔, 경남과 경북 지역을 옮겨 다니며 55일 동안 도피를 이어갔습니다.



이 과정에서 조직폭력배 출신들의 도움을 받거나 중국 밀항을 계획한 정황도 파악됐습니다.



이 전 부회장은 그러나, 마지막 은신처로 삼은 전남 목포의 빌라에서 택배를 받으러 나왔다가 잠복한 수사팀에 덜미를 잡혔습니다.



[이기훈/전 웰바이오텍 부회장 (지난 9월 10일) : (밀항하려 하신 겁니까?) …….]



지난 10월 압수수색 도중 도주한 피의자도 있었습니다.



김 여사와 밀접한 관계를 유지하며 도이치모터스 주가 조작에 가담한 혐의를 받는 이 모 씨가 그 장본인입니다.



이 씨는 당시 수사팀 주의가 분산된 틈을 타 2층 베란다에서 맨발로 뛰어내려 도주하는 활극까지 벌였습니다.



이후 두 달 가까이 행방이 묘연했던 이 씨는 충북 충주의 국도변 농막에 숨어 살고 있다는 첩보가 수사 당국에 입수되면서 도피 행각이 끝났습니다.



[이 모 씨/도이치모터스 주가 조작 피고인 (지난 11월 20일) : (김건희 씨와 어떤 관계이신가요?) …….]



법망을 피해 대담하고 용의주도하게 도주 행각을 벌여온 이들은 결국 체포 이후 영장심사도 포기한 채 구속돼 재판에 넘겨졌습니다.



