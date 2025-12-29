'180일 질주' 김건희특검 수사 결과 발표…20명 구속·66명 기소

180일간 김건희 여사 관련 의혹들을 파헤쳐온 민중기 특별검사팀이 오늘(29일) 최종 수사 결과를 발표합니다.



특검팀은 오늘 오전 10시 KT광화문빌딩 웨스트빌딩 브리핑실에서 그간 구속하거나 재판에 넘긴 피의자 수, 압수수색 횟수 등 세부적인 수사 결과를 공개합니다.



지난 7월 2일 현판식에서 "모든 수사는 지나치거나 기울어지지 않게 진행할 것"이라고 밝힌 후 공개 석상에는 나타나지 않은 민중기 특검이 직접 카메라 앞에 섭니다.



각 의혹 담당 수사팀이 직접 수사 경과를 설명하는 시간도 계획돼 있습니다.



이들은 소문만 무성했던 전직 영부인의 비리 의혹 실체를 밝혀냈다는 수사 의의와 함께 180일간 숨 가쁘게 달려온 소회도 밝힐 것으로 보입니다.



아울러 수사를 마무리하지 못해 경찰청 국가수사본부로 이첩하는 사건의 구체적인 범위도 공개될 것이란 관측이 나옵니다.



브리핑 종료와 함께 특검팀은 정식으로 해산하고 이후 공소 유지에만 주력합니다.



특검팀은 기존에 제기된 도이치모터스 주가 조작 의혹, 명태균 선거 개입 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등 '3대 의혹'을 규명하고 김 여사를 구속기소해 출범 목적을 어느 정도 이뤘다는 평가가 나옵니다.



수사 과정에서 김 여사가 여러 인물로부터 인사·이권 청탁과 함께 고가 금품을 받았다는 '매관매직' 의혹을 새롭게 밝혀내는 성과도 냈습니다.



특검팀은 180일의 수사를 통해 김 여사을 비롯한 20명을 구속하고 윤석열 전 대통령 등 66명을 재판에 넘겼습니다.



김 여사는 도이치모터스 주가 조작 등 혐의와 통일교 교인들의 국민의힘 집단 당원 가입 혐의, 매관매직 혐의 등으로 세 차례 기소됐습니다.



하지만 양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, 삼부토건 주가 조작 등 굵직한 의혹에 김 여사가 연루된 정황은 밝혀내지 못해 한계로 남았습니다.



매관매직 행위와 관련한 윤 전 대통령 부부의 뇌물 혐의 수사도 끝내 마무리하지 못했습니다.



추가 수사가 필요한 사건은 모두 경찰 국가수사본부로 넘어갈 예정입니다.