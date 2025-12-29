"저승 보냈어요" 신고 빗발쳤다…종량제 봉투 섬뜩 사진

▲ 강제 합사로 상처 입은 소동물들

햄스터 등 작은 동물을 비좁은 우리에 합사시킨 뒤 잔혹하게 학대하는 과정을 담은 글이 온라인에 수개월째 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다.오늘(29일) 언론 취재를 종합하면 서울 성동경찰서는 지난 9일 동물자유연대로부터 게시글 작성자 A 씨를 동물보호법 위반 혐의로 처벌해 달라는 고발장을 접수했습니다.고발인 조사를 마친 경찰은 곧 사실관계 확인에 나설 예정입니다.A 씨는 3월부터 이달까지 햄스터, 기니피그, 피그미다람쥐, 몽골리안 저빌 등 여러 종의 작은 동물을 학대한 혐의를 받습니다.그는 햄스터가 '카니발리즘'(동족 포식) 습성을 지녀 합사하면 서로 공격해 다치거나 죽을 수 있다는 사실을 알면서도 수개월간 다수 개체를 비좁은 우리에 합사해 키운 것으로 전해졌습니다.합사한 동물들이 스트레스로 이상행동을 보이면 '개조한다'며 딱밤을 때려 기절시키고, 물이 닿아서는 안 되는데도 목욕을 시키는 등 직접적인 학대 행위도 한 것으로 파악됐습니다.이 같은 사실은 A 씨가 다쳐서 피가 나거나 학대당해 쓰러진 동물들의 모습을 사진과 영상으로 찍어 네이버 카페 등 온라인 커뮤니티에 올리고 소셜미디어(SNS)에서 실시간으로 방송하며 알려졌습니다.A 씨는 자신이 올린 글에 누리꾼들이 '무분별하게 합사시켜서는 안 된다'고 조언하자 "이미 사슴햄스터 저승길 보냈어요"라고 댓글을 달고, '무덤'이라며 쓰레기 종량제 봉투 사진을 올리기도 했습니다.A 씨의 학대 행위가 온라인 커뮤니티 등에서 알려지면서 지난 24일까지 2천여 명이 경찰에 동물 학대를 엄중하게 처벌해 달라는 취지의 탄원서를 제출한 것으로 알려졌습니다.이 사안을 동물자유연대에 제보한 B 씨는 "3월부터 동물 4마리가 죽은 것으로 추정되고, 현재 사슴햄스터의 머리가 뜯겨있는 상태로 목숨이 아슬아슬하다"라며 "이는 고의적이고 의도적으로 생명을 경시하는 행동"이라고 주장했습니다.그는 "A 씨가 '기니피그를 죽여 반찬으로 해 먹겠다' 등 폭력적인 성향을 보이고 욕설을 해 사태를 알리기로 마음먹었다"며 경찰의 철저한 수사를 촉구했습니다.(사진=네이버 카페 캡처, 연합뉴스)