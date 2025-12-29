뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'미우새' 이관희, "연애는 내가 쉬고 싶으면 쉬고 하고 싶으면 해"

SBS 뉴스
작성 2025.12.29 12:49 조회수
미우새
임원희가 자신이 연애 못하는 이유를 밝혔다.

28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김희철과 임원희가 농구 선수 이관희와 만나 크리스마스 파티를 열었다.

이날 방송에서 임원희와 김희철은 이관희의 등장에 "솔로지옥에서 몰표를 받았다. 핫한 사람만 나오는데 피지컬 발이 받았나?"라고 궁금해했다.

이에 이관희는 벌떡 일어나 자신의 압도적인 피지컬을 과시해 미우새들의 부러움을 자아냈다.

이어 김희철은 "오늘은 리얼 솔로들의 크리스마스 파티다"라며 "재훈이 형이 엄청 핫한 사람을 데리고 온다더라"라고 기대감을 드러냈다.

이에 임원희는 이관희에게 진짜 솔로냐며 연애 여부를 확인했다. 그러자 이관희는 "저는 뭐 제가 쉬고 싶으면 쉬고 하고 싶으면 하고"라며 마음만 먹으면 언제든 연애를 할 수 있다고 말했다.

그러면서 김희철과 비슷한 과라고 했다. 이를 들은 임원희는 "그러면 나는 연애를 하고 싶어도 못하는 거다는 거냐?"라며 발끈했다.

이어 그는 "나도 사실 마음만 먹으면 할 수 있는데 눈이 높아서 그런 거다"라며 "너처럼 눈을 못 낮추는 거랑 똑같다"라고 김희철에게 공감을 요구했다.

그러자 김희철은 "그런데 난 왜 굳이 낮춰야 돼?"라며 자신만만한 모습을 보여 폭소를 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지