'미우새' 이관희, "연애는 내가 쉬고 싶으면 쉬고 하고 싶으면 해"

임원희가 자신이 연애 못하는 이유를 밝혔다.28일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김희철과 임원희가 농구 선수 이관희와 만나 크리스마스 파티를 열었다.이날 방송에서 임원희와 김희철은 이관희의 등장에 "솔로지옥에서 몰표를 받았다. 핫한 사람만 나오는데 피지컬 발이 받았나?"라고 궁금해했다.이에 이관희는 벌떡 일어나 자신의 압도적인 피지컬을 과시해 미우새들의 부러움을 자아냈다.이어 김희철은 "오늘은 리얼 솔로들의 크리스마스 파티다"라며 "재훈이 형이 엄청 핫한 사람을 데리고 온다더라"라고 기대감을 드러냈다.이에 임원희는 이관희에게 진짜 솔로냐며 연애 여부를 확인했다. 그러자 이관희는 "저는 뭐 제가 쉬고 싶으면 쉬고 하고 싶으면 하고"라며 마음만 먹으면 언제든 연애를 할 수 있다고 말했다.그러면서 김희철과 비슷한 과라고 했다. 이를 들은 임원희는 "그러면 나는 연애를 하고 싶어도 못하는 거다는 거냐?"라며 발끈했다.이어 그는 "나도 사실 마음만 먹으면 할 수 있는데 눈이 높아서 그런 거다"라며 "너처럼 눈을 못 낮추는 거랑 똑같다"라고 김희철에게 공감을 요구했다.그러자 김희철은 "그런데 난 왜 굳이 낮춰야 돼?"라며 자신만만한 모습을 보여 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)