"협상 최종 단계…강력한 안보 합의 있을 것"

<앵커>



우리 시간 오늘(29일) 새벽 미국 플로리다에서 트럼프 대통령과 우크라이나 젤렌스키 대통령이 만났습니다. 트럼프 대통령은 종전 협상이 최종 단계에 와 있다며, 우크라이나 안전을 보장하는 강력한 안보 합의가 있을 것이라고 말했습니다.



워싱턴 김용태 특파원의 보도입니다.



<기자>



미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 맞이합니다.



두 정상은 비교적 밝은 표정으로 인사를 나눴습니다.



회담에 앞서 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 종전 협상이 최종 단계에 와 있다며 합의를 이뤄야 한다고 강조했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 합의해야 합니다. 성사시켜야 합니다. 너무 많은 사람이 죽어가고 있습니다. (우크라이나·러시아) 양쪽 대통령 모두 합의를 원한다고 생각합니다



또 우크라이나 안전을 보장하는 안보 관련 합의가 있을 것이라고 밝혔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 안보 합의가 있을 것입니다. 강력한 합의가 될 것입니다. 유럽국가들도 매우 깊이 관여하고 있습니다.]



젤렌스키 대통령은 종전안 20개 항목에 대해 논의할 것이라면서 가능한 빠르게 평화로 이어지길 바란다고 말했습니다.



90%는 이미 합의가 됐다고 덧붙였습니다.



[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : 번영과 안보에 관한 것입니다. 20개 항목은 매우 중요합니다. 이 계획과 실행순서를 논의해야 합니다.]



최근 러시아가 우크라이나에 연일 공습을 이어가는 가운데 러시아는 동부 도네츠크에서 우크라이나가 완전히 물러날 것으로 요구하고 있고, 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하자는 입장입니다.



오늘 회담에 앞서 트럼프 대통령은 러시아 푸틴 대통령과 생산적인 전화 통화를 했다고 밝혔습니다.



또 젤렌스키 대통령과 회담한 뒤 러시아나 다른 유럽 지도자들과 다시 논의를 이어가겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김병직)