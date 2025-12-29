하청에 재하청…'노동 착취' 의심받는 이탈리아 명품들

▲ 최근 이탈리아 명품 업계에 만연한 것으로 알려진 노동 착취에 대하여 이탈리아 검찰이 의심하고 있다.

이탈리아 검찰이 명품 업계에 만연한 것으로 알려진 하도급 '노동 착취' 관행을 겨냥하면서 업계가 강하게 반발하고 있습니다.26일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스에 따르면 이탈리아 검찰은 최근 구찌·베르사체 등을 포함한 13개 명품 브랜드가 '노동 착취'와 관련이 있는 것으로 의심하고 있다고 밝혔습니다.명품업체의 하도급 업체들이 단순 작업을 재하청하는 과정에서 노동 착취가 벌어지고 있지만 원청인 명품 업체가 이를 묵인한다는 것입니다.정식 수사가 시작된 것은 아니지만 최대 주당 90시간에 달하는 명품 하청업체의 장시간 노동은 이미 '공공연한 비밀'인 탓에 업계 긴장감이 커지는 분위기입니다.이탈리아 명품의 높은 가격은 오랜 기간 숙련된 장인의 정성과 노력으로 형성된다는 인식이 일반적이었습니다.하지만 최근 약 20년간 중국을 중심으로 명품 소비가 급증하면서 외주 생산 비중이 늘기 시작했습니다.이런 변화는 코로나19 팬데믹 당시 폭증한 수요로 한층 속도가 붙었습니다.최저임금 제도의 부재는 노동 착취 확산을 부채질했습니다.이탈리아는 유럽 국가 가운데 드물게 최저임금을 보장하지 않습니다.최저임금은 노동자의 절반 정도만 적용받는 노사 간 단체교섭으로만 정해집니다.명품 업체들은 재하청 사실을 미처 알지 못했다며 책임을 회피하고 있습니다.하도급업체가 또 하청을 주려면 원청업체의 동의가 필요하지만 하도급업체가 동의 없이 몰래 재하청을 줬다는 취지입니다.명품 신발·가방 브랜드 토즈의 회장 디에고 델라 발레는 "검찰이 우리 명성을 더럽히고 업계를 범죄자 취급하며 거짓을 퍼뜨리고 있다"라고 반발했습니다.하지만 명품 브랜드의 노동 착취 의혹은 이미 수차례 논란이 됐을 정도로 현지에서는 익숙한 문제입니다.명품 업체의 방치·묵인 의혹이 가시지 않는 이유입니다.지난 7월 밀라노 법원은 "하청업체들의 불법 행위를 일부러 감독하지 않았다"는 이유로 명품업체 로로피아나를 1년간 관리 대상으로 지정했습니다.로로피아나는 프랑스 명품 그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 이탈리아 계열사입니다.작년 7월에는 이탈리아 경쟁 당국이 아르마니와 크리스챤 디올의 노동자 착취 의혹을 조사하기도 했습니다.밀라노 검찰의 파올로 스토라리 검사는 지난 10월 의회에서 "국가는 럭셔리 업계의 나쁜 행태를 뿌리 뽑는 일을 자랑스러워해야 한다"라며 수사 의지를 천명했습니다.미국 뉴욕대 스턴 경영대학원의 윤리·금융 교수 마이클 포스너는 "검찰의 확고한 수사 의지에 명품 산업이 강하게 반발하면서 긴장이 고조되고 있다"라며 "명품 공급망에서 벌어진 일은 새로운 것은 아니다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)