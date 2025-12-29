'물고기 떼죽음' 강화도 하천 수질오염 확인…"심각 수준"

▲ 최근 강화도 하천에서 발생한 물고기 수백 마리 집단 폐사 현장

최근 물고기 수백 마리가 집단으로 폐사한 인천 강화도 하천의 수질 오염 정도가 매우 심각한 수준인 것으로 드러났습니다.27일 인천시 강화군에 따르면 하점면 목숙천 일대 3개 지점에서 수질 성분을 분석한 결과, 2곳에서 총유기탄소(TOC)가 '매우 나쁨' 수준(8㎎/L 초과)을 기록했습니다.특히 인근 산업단지와 하천이 이어지는 구간의 TOC가 600㎎/L로 측정돼 매우 나쁨 기준치의 75배 수준으로 나타났습니다.하천 중간 지점의 다른 1곳은 21㎎/L였습니다.TOC는 물속에 녹아있거나 부유하는 모든 유기 물질을 탄소량으로 환산한 값으로, 탄소를 비롯한 유기 오염 물질을 총체적으로 파악할 수 있는 지표로 활용됩니다.하천 수질 등급은 TOC를 기준으로 좋음 3㎎/L 이하, 보통 5㎎/L 이하, 나쁨 8㎎/L 이하, 매우 나쁨 8㎎/L 초과 등으로 나뉩니다.최혜자 인천물과미래 대표는 "하천 오염도가 정말 심각하다는 것을 보여주는 결과"라며 "외부에서 하천으로 하수나 폐수가 유입됐을 가능성이 크다"고 말했습니다.이번 조사는 강화군의 의뢰로 인천시 보건환경연구원이 실시했으며, 카드뮴과 수은을 비롯한 중금속은 따로 검출되지 않았습니다.강화군은 TOC가 높게 나온 구체적인 원인을 규명하기 위해 물환경보전법 위반 사건으로 경찰에 수사를 의뢰하는 한편 인하대학교에 폐사체 분석을 의뢰했습니다.지난 12∼15일 강화군 하점면 목숙천과 송해면 다송천 일대 3㎞ 구간에서는 물고기 300여 마리가 집단 폐사했습니다.상·하류로 연결된 두 하천에서는 당시 10∼30㎝ 길이의 붕어, 잉어, 가물치, 메기 등 어류가 떼죽음을 당한 것으로 확인됐습니다.송해면 주민들은 인근 산업단지에서 흘러나온 폐수가 하천을 오염시켜 물고기들이 집단 폐사했을 가능성을 의심하고 있습니다.안효철 송해면 당산리 이장은 "지난 7월에도 이번처럼 집단 폐사가 발생했는데 공통으로 악취가 심하게 났다"며 "농업용수로 사용하는 곳에서 문제가 생겨 불안하다"고 토로했습니다.목숙천 인근 산업단지에는 공장 3곳이 폐수 배출 사업장으로 분류된 것으로 파악됐습니다.이 가운데 1곳은 별도 폐수 배출시설을 운영 중이며 나머지 2곳은 위탁 처리 중입니다.강화군 관계자는 "폐사체 분석 결과와 산업단지 현장 조사 등을 토대로 집단 폐사 원인을 밝혀내 불법 행위가 발견될 경우 엄정히 조치하겠다고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)