인하대, 랜섬웨어 공격에 홈페이지 14시간 먹통…"복구 완료"

랜섬웨어 공격으로 인하대학교 시스템에 장애가 발생했다가 14시간 만에 복구됐습니다.28일 인하대 등에 따르면 이날 오전 6시 50분쯤 인하대 시스템이 랜섬웨어를 통한 해킹 공격을 받은 것으로 확인됐습니다.이에 따라 인하대 대표 홈페이지는 접속 불능 상태를 유지하다가 14시간여 만인 이날 오후 9시쯤 정상화됐습니다.신원을 알 수 없는 해커는 사이버 공격 이후 이메일을 통해 인하대에 협상을 제안한 것으로 알려졌습니다.인하대는 피해 상황을 인지한 뒤 교육부와 한국인터넷진흥원(KISA)에 관련 상황을 신고했으며 개인정보 유출 가능성이 있다고 보고 개인정보위원회 신고 절차도 완료했습니다.인하대는 전날 오후 9시 기준의 백업 데이터를 토대로 시스템을 복구하는 한편, 의심스러운 이메일과 전화 등에 유의하라고 내부에 공지했습니다.인하대 관계자는 "대학 학사정보시스템에 비정상적인 접근 시도를 확인해 관련 기관에 신고했다"며 "외부 접속 차단과 시스템 복구 등 임시 조치를 했다"고 말했습니다.이어 "사고 원인과 피해 규모 등을 면밀히 조사 중"이라며 "조사 결과가 확인되는 대로 피해 당사자에게 개별 통지하고 보호 조치를 안내할 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=인하대학교 홈페이지 캡처, 연합뉴스)