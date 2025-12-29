오늘부터 '청와대 시대…봉황기 게양

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(29일)부터 청와대에서 공식 집무를 시작합니다. 대통령을 상징하는 봉황기는 오늘 새벽 0시부터 다시 청와대에 게양됐습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 오늘부터 청와대에서 업무를 시작합니다.



지난 정부의 용산 이전 3년 7개월여 만에 대통령 집무실이 청와대로 돌아간 것입니다.



대한민국 국가수반의 상징인 봉황기도 오늘 새벽 0시를 기해 용산 대통령실에서 내려지고 청와대에 게양됐습니다.



이에 따라, 대통령실의 공식 명칭도 '청와대'로 바뀌었습니다.



이 대통령은 청와대 본관과 업무동인 여민관에 각각 집무실을 두고 사용할 방침입니다.



이 대통령은 여민1관에 대통령 집무실과 함께 강훈식 비서실장, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등 이른바 3실장의 사무실도 두고, 국정에 대해 수시로 소통하며 업무 효율성을 높일 계획입니다.



청와대 본관을 중심으로 오른쪽의 여민2관에는 국정상황실과 민정수석실이, 여민3관에는 국가안보실과 홍보수석실이 각각 자리를 잡습니다.



이 대통령의 관저는 아직 공사가 진행 중인 탓에, 내년 상반기를 목표로 이전이 추진되고 있습니다.



대통령경호처는 이 대통령의 청와대 복귀를 앞두고 국가정보원, 경찰특공대 등 13개 관계기관과 종합점검을 실시했다고 밝혔습니다.



