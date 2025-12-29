'제주항공 참사' 1년…무안서 공식 추모식

<앵커>



오늘(29일)은 제주항공 여객기 참사가 일어난 지 딱 1년이 되는 날입니다. 사고가 일어났던 전남 무안 공항에선 고인들의 넋을 기리는 추모 행사가 진행됩니다.



오늘 첫 소식 김민준 기자입니다.



<기자>



참사 1주기를 맞아 추모의 발길이 이어지고 있는 무안공항에서는 오늘 유가족 협의회와 국토교통부가 주관하는 공식 추모식이 열립니다.



유가족들은 이번 추모식을 계기로 참사의 진상이 규명되고, 시민들 기억 속에서 참사가 잊히지 않길 소망한다고 밝혔습니다.



[심정덕/제주항공 여객기 참사 유족 : 왜 가야만 했는지 여기까지 다 와 가지고 비행기에서 내리지 못하고, 그 폭발 속에서 간(숨진) 원인이 제일로 (궁금하죠.) 진실이 밝혀지는 날까지 좀 많은 관심 주셨으면 좋겠어요.]



오늘 추모식은 오전 10시 1분간의 추모 사이렌을 시작으로, 3대 종교 위령제, <집으로 오는 길>이라는 주제의 추모 공연 등이 1시간 가까이 진행될 예정입니다.



무안공항에서는 참사 1주기를 하루 앞둔 어제부터 유가족 협의회 주도로 여러 추모 행사가 진행됐습니다.



진실의 길 순례 행사를 통해 유가족과 조문객, 정부 관계자들이 둔덕이 여전히 무너져 있는 활주로 참사 현장을 둘러봤고, 옥현진 천주교 광주대교구장 주관으로 추모 미사도 진행됐습니다.



유가족들은 어제 공항청사 1층에 마련된 임시 분향소에서 합동 제사도 지냈습니다.



저녁에는 '추모의 밤'이라는 이름으로 진행된 여러 공연이 유가족과 추모객들의 아픔을 위로했습니다.



