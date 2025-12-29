뉴스
'김건희 특검' 마무리…최종 수사결과 발표

신용일 기자
작성 2025.12.29
<앵커>

김건희 여사 의혹을 수사해 온 민중기 특검팀이 오늘 180일 동안의 수사 결과를 발표합니다. 처음으로 전직 대통령 배우자를 구속 기소해서 중형을 구형했지만, 수사 과정에서 논란도 많았습니다.

신용일 기자입니다.

<기자>

김건희 여사의 16개 의혹을 수사하는 민중기 특검팀은 지난 7월 2일 정식 수사에 착수했습니다.

특검팀은 우선 검찰로부터 이첩받은 도이치모터스 주가조작과 명태균 씨 무상 여론조사, 건진법사 통일교 청탁 의혹에 수사력을 집중해 수사 개시 한 달여 만에 김 여사를 포토라인 앞에 세웠습니다.

[김건희/전 대통령 부인 (지난 8월 6일) : 국민 여러분께 저같이 아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송합니다.]

소환 이튿날 구속영장을 청구해 김 여사를 구속한 특검팀은 수사 개시 59일 만에 재판에 넘겼고, 전·현직 영부인 가운데 사상 처음으로 구속기소 된 김 여사에게 지난 3일 결심공판에서 징역 15년을 구형했습니다.

특검팀은 수사 과정에서 서희건설 측으로부터 고가의 귀금속을 받은 매관매직 의혹 등 김 여사의 여러 범죄행각을 추가로 밝혀냈습니다.

그러나 김 여사와의 연관성을 찾지 못한 삼부토건 주가조작과 집사게이트 등은 별건 수사 논란이 일었고, 양평 공흥지구 특혜 의혹 수사 과정에서 공무원이 목숨을 끊어 강압 수사 의혹도 제기됐습니다.

게다가 지난 8월 통일교 윤영호 전 본부장으로부터 민주당 금품 제공 진술을 확보하고도 수사하지 않아 편파 수사 의혹이 일었습니다.

민중기 특검 또한 지난 8월 통일교 측 변호인을 직접 만난 사실과 과거 미공개 정보 주식 투자 의혹이 알려지면서 논란의 중심에 서기도 했습니다.

특검팀이 오늘(29일) 오전 최종 수사 결과를 발표하면서 3대 특검은 모두 끝나고 각 특검팀에서 결론을 내지 못한 사건은 경찰이 수사를 이어갈 예정입니다.

(영상편집 : 이상민, 디자인 : 최하늘)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
