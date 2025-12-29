젤렌스키 만난 트럼프 "협상 최종단계…강력한 안전보장 있을것"

▲ 도널드 트럼프 대통령이 현지시간 28일 일요일 플로리다주 마러라고 리조트에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 인사하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) "우크라이나에 대한 강력한 안전보장"이 러시아-우크라이나 종전안에 담길 것이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 리조트에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 회담을 본격적으로 시작하기에 앞서 기자들의 질문에 이같이 답했습니다.트럼프 대통령은 "안보 관련 합의가 있을 것이다. 유럽 국가들이 매우 깊이 관여하는 강력한 합의"라고 설명했습니다.트럼프 대통령은 우크라이나와 러시아가 "합의에 이를 것으로 생각한다"며 "(종전안) 협상이 마지막 단계에 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "너무 많은 사람이 죽고 있다"며 "(젤렌스키와 블라디미르 푸틴) 두 대통령은 합의하기를 원한다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 종전안 협상의 "데드라인은 없다"면서 젤렌스키 대통령과의 회담 이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 및 유럽 지도자들과도 전화를 통해 대화할 것이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담에 앞서 푸틴 대통령과 "매우 생산적이고 좋은" 전화통화를 했다고 소셜미디어 트루스소셜을 통해 공개했습니다.앞서 젤렌스키 대통령은 지난 25일 트럼프 대통령과 만나 최근 도출된 20개 항목의 종전안과 안전 보장 문제, 전후 재건 문제를 논의할 것이라고 예고한 바 있습니다.젤렌스키 대통령은 "20개 항목 평화안의 90%가 준비됐다"며 트럼프 대통령과는 특히 "민감한 사안인 돈바스와 자포리자 원자력 발전소를 논의할 것"이라고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령이 합의하지 못했다고 밝힌 평화안의 '10%'는 주로 영토 할양 문제와 관련된 것으로 알려졌습니다.러시아는 우크라이나가 동부 도네츠크에서 완전히 군대를 철수하고 돈바스 지역 영토를 할양하라고 요구하고 있습니다.반면 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하기를 원하고 있습니다.미국은 양측의 입장이 평행선을 달리자 우크라이나가 일부 통제하는 도네츠크에 비무장지대와 자유경제구역 조성을 제안했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)