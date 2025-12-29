뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'트럼프·젤렌스키 회담' 앞두고 공세 나선 러시아…"148곳 공격"

안상우 기자
작성 2025.12.29 01:58 조회수
'트럼프·젤렌스키 회담' 앞두고 공세 나선 러시아…"148곳 공격"
▲ 지난 27일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우의 한 민가 건물이 러시아군의 공습에 부서진 모습.

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정상회담이 예정된 현지시간 28일 러시아가 우크라이나 전선에서 강도 높은 공세를 이어갔습니다.

타스 통신에 따르면 러시아 국방부는 지난 24시간 동안 우크라이나의 군수산업 에너지 인프라, 로켓 엔진 부품 공장, 장거리 공격용 무인기(드론) 시설, 외인 용병 주둔지 등 148곳을 공격했다고 밝혔습니다.

이로 인해 우크라이나군 병력 약 1천240명이 전사하거나 부상했다고 러시아 국방부는 주장했습니다.

러시아 국방부는 우크라이나 남부 자포리자주(州)의 굴랴이폴레(우크라이나어 지명 훌랴이폴레) 스테프노고르스크(스테프노히르스크) 등 마을 2곳과 우크라이나 동부 도네츠크주의 마을 4곳 등을 해방했다고 밝혔습니다.

또 자국이 점령 중인 우크라이나 동부 하르키우주의 도시 쿠피안스크로 돌파하려는 우크라이나군의 두 차례 시도를 격퇴했다고 주장했습니다.

전날 러시아군은 우크라이나 수도 키이우의 에너지 관련 시설을 중점적으로 공습한 바 있습니다.

이날 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령은 미국에서 만나 우크라이나 종전안을 논의할 예정입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
안상우 기자 사진
안상우 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지