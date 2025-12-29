뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"너무 힘들다" 공무원 숨지자…경기도서 도입한 제도

SBS 뉴스
작성 2025.12.29 07:56 조회수
PIP 닫기
최근 악성 민원으로 힘들어하는 공무원들이 많은데요. 이들을 위해 특별 휴가 제도를 도입한 지자체가 있다고요?

네, 바로 경기도인데요.

경기도는 악성 민원 피해 공무원에게 최대 이틀의 특별휴가를 주는 내용의 개정안이 경기도의회 본회의를 통과했다고 밝혔습니다.

이번 조례 개정으로 폭언과 폭행 등 악성 민원으로 신체적, 정신적 피해를 입은 공무원들은 치료와 심리적 안정을 위한 특별 휴가를 사용할 수 있게 됩니다.

경 기도는 내년 1월부터 제도를 시행하며 특별휴가 도입과 함께 심리 상담과 치료 지원, 1박 2일 힐링 프로그램 운영, 피해 공무원 의료비와 법적 대응 지원, 민원 통화 전면 녹음과 영촬영 녹음기 도입 등 현장 보호 대책도 함께 추진할 계획입니다.

이번 제도는 지난해 3월 김포시에서 9급 공무원이 악성 민원에 시달리다 숨진 채 발견된 사건을 계기로 본격 논의되기 시작했는데요.

악성 민원으로 인한 공무원 피해가 반복돼 온 만큼 이번 제도가 현장에 구조적 문제를 얼마나 개선할 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지