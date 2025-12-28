뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

기업은행, 최하위 정관장 완파…2연패 탈출

전영민 기자
작성 2025.12.28 19:17 조회수
기업은행, 최하위 정관장 완파…2연패 탈출
▲ 하이파이브 하는 IBK기업은행 이주아(오른쪽)와 빅토리아 댄착

여오현 감독대행 체제 이후 첫 연패에 빠졌던 IBK기업은행이 최하위 정관장을 완파하고 재도약의 발판을 마련했습니다.

기업은행은 오늘(28일) 경기도 화성종합체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈 경기에서 정관장을 세트 점수 3대 1로 눌렀습니다.

5위 기업은행은 2연패를 끊으면서 7승 11패 승점 24를 마크, 4위 GS칼텍스(8승 9패 승점 25)를 턱밑까지 추격했습니다.

정관장은 4연패에 빠지며 최하위 자리에서 벗어나지 못했습니다.

빅토리아와 최정민이 각각 16점을 올렸습니다.

서울 장충체육관에서 열린 남자부 경기에선 방문 팀 대한항공이 우리카드를 세트 점수 3대 1로 꺾고 가장 먼저 승점 40 고지를 정복했습니다.

이날 승리로 대한항공은 14승 3패, 승점 40으로 2위 현대캐피탈(10승 7패·승점 32)과 격차를 승점 8로 벌렸습니다.

4연패에 빠진 우리카드는 6승 12패(승점 19)로 리그 6위에 머물렀습니다.

대한항공 세터 한선수는 이날 1개의 블로킹 득점을 추가해 역대 17번째로 블로킹 500개를 달성했습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지