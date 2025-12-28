뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'삼성 잔류' 강민호, 사상 첫 '4번째 FA 계약'

전영민 기자
작성 2025.12.28 21:12 조회수
PIP 닫기
<앵커>

삼성의 마흔 살 베테랑 포수, 강민호 선수가 프로야구사에 새로운 이정표를 세웠습니다. 삼성과 2년, 최대 20억 원에 잔류 계약을 맺으며 역대 처음으로 네 번째 FA 계약을 맺은 선수가 됐습니다.

전영민 기자입니다.

<기자>

삼성은 오늘(28일) 강민호와 계약기간 2년에 계약금 10억 원, 연봉 3억 원 등 최대 총액 20억 원에 계약했다고 발표했습니다.

지난 2013년 롯데와 첫 FA 계약을 맺었던 강민호는 2017년 두 번째 FA 계약으로 4년 80억 원을 받고 삼성으로 이적한 데 이어, 4년 전 4년 36억 원에 세 번째, 올해 또 한 번 FA 계약을 체결하면서 프로야구 사상 처음으로 네 번째 FA 계약을 맺은 선수가 됐습니다.

또 FA 계약으로만 최대 총액 211억 원의 수입을 올려 역대 다년 계약 수입 5위에 이름을 올렸습니다.

[강민호/삼성 포수 : 이렇게 최초로 FA 네 번이라는 기록을 세울 수 있어서 정말 개인적으로 감사하게 생각하고 있고 팬분들께 좋은 새해 선물이 됐으면 좋겠습니다.]

마흔 살인 올해 포수 중 세 번째로 많은 이닝을 소화하고, 플레이오프에는 역대 최고령 홈런 기록까지 갈아치운 강민호는 9년 만에 삼성으로 돌아온 선배 최형우와 함께 삼성의 한국시리즈 우승을 이끌겠다고 다짐했습니다.

[강민호/삼성 포수 : (최형우 형이) '뭐하냐, 계약해라. 내가 너 꼭 (우승) 반지 끼게 해줄게'라고 저한테 약속을 했었습니다. 형우 형한테 이제 우승 반지 끼워달라고 말하겠습니다.]

강민호를 잡는 데 성공한 삼성은 이제 에이스 원태인과 다년 계약에 집중할 전망입니다.

(영상편집 : 장현기, 디자인 : 박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지