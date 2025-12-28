파격 인사에 정치권 술렁…국힘 "몰염치, 이혜훈 제명"

<앵커>



이혜훈 전 의원 인사 발표에 정치권은 술렁였습니다. 대통령실 안에서조차 예상치 못한 '파격적' 인사라는 반응이 나왔는데요. 국민의힘은 곧바로 이 전 의원의 제명을 의결했습니다.



인선의 배경은 강민우 기자가 전합니다.



보수 야권 인사가 초대 장관 후보자로 지명된 기획예산처는 국가 예산 정책을 총괄하는 국무총리 소속 부처입니다.



대통령실 고위 관계자는 SBS에 "자신은 전혀 몰랐다"며 "사회 부처 장관이면 몰라도 예산처 장관을 맡기는 건 파격적"이라고 말했습니다.



시장 효율성을 강조하는 보수 경제학자에게 정부 개입을 중시하는 진보 성향 정부의 곳간 열쇠를 맡기는 거라는 분석도 나옵니다.



이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 이재명 대통령의 기본소득 등 보편적 복지 구상을 비판해 왔고, 과거 토론에서는 재난지원금을 놓고, 논쟁을 벌이기도 했습니다.



[이재명 대통령 (지난 2020년, 당시 경기도지사) : (부자가 죄는 아니잖아요? 세금 많이 내는 게 죄는 아니죠.) 부자가 죄라고 생각하지 않는 정당입니다. 보수죠. ]



[이재명 대통령 (지난 2020년, 당시 경기도지사) : 자꾸 지원하는데 왜 부자는 빼라 그래요? (부자가 죄인이라 이야기하시는 분들, 오히려 그쪽이시죠.) 전혀 아닙니다.]



여기에 이 후보자는 지난 3월, 윤석열 전 대통령의 탄핵을 반대하는 집회에 참석하기도 했습니다.



한 대통령실 핵심 관계자는 "이 대통령이니 가능한 인사"라고, 또 다른 관계자는 "말로만 하는 게 아닌 실천하는 통합과 실용"이라고 평했습니다.



[이규연/대통령실 홍보소통수석 : 실용과 통합이라는 어떤 그런 어떤 국정의 철학, 기조 위에서 이분들이 더 큰 힘을 낼 수 있다고 생각하고요.]



국민의힘에서는 "시켜준다고 하느냐", "몰염치한 정치 행보에 경악을 금할 수 없다"는 격한 반응들이 터져 나왔습니다.



국민의힘 지도부는 인사 발표 직후 최고위원회를 열고, "현 정권에 부역하는 행위를 자처해 지방선거를 앞두고 국민과 당원을 배신하는 사상 최악의 해당 행위"라며 국민의힘 당적을 보유하고 있는 이 후보자를 전격 제명했습니다.



