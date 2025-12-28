'쿠팡 합동조사' 인력 2배로…'늑장 정산' 관행에 제동

<앵커>



김범석 의장의 사과에도 쿠팡에 대한 정부의 전방위 조사는 더 속도를 내는 양상입니다. 민관합동조사단은 오늘(28일)도 현장 조사를 이어갔고, 다음 주부터는 조사 인력도 두 배로 늘릴 예정입니다.



이 내용은 이태권 기자가 보도합니다.



<기자>



쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태를 조사하고 있는 과학기술정보통신부 민관합동조사단은 주말인 오늘도 쿠팡을 찾아 현장 조사를 이어갔습니다.



쿠팡이 3천 명의 개인정보만 유출됐다고 발표했지만, 확인되지 않은 사항이라며 조사에 더 고삐를 죄고 있는 겁니다.



쿠팡 조사 인력도 2배가량 늘리기로 했습니다.



조사단에는 현재 과기부 사이버침해대응과 직원과 한국인터넷진흥원 'KISA' 파견 인력, 민간 전문가 등 모두 16명이 참여하고 있는데, 30여 명으로 증원할 계획입니다.



앞서 과기부 2차관이 팀장을 맡고 있던 범부처 TF를 배경훈 부총리 겸 과기부 장관 주재로 확대 운영하기로 하면서, 조사단도 대응 수위를 높여 인력 보강에 나선 겁니다.



조사단과 별개로 쿠팡의 개인정보 접근 권한 관리와 암호화가 제대로 이뤄졌는지 들여다보고 있는 개인정보보호위원회도 조사에 속도를 내고 있습니다.



최근 국무회의에서 조직 개편안이 통과되면서 쿠팡 조사에 인력을 더 투입할 여지도 생겼습니다.



공정거래위원회는 쿠팡의 거래 대금 '늑장 정산' 관행에 제동을 걸고 나섰습니다.



쿠팡을 비롯한 9개 유통업체는 납품업체로부터 물품을 직매입하면서 평균 53.2일이 지난 뒤 대금을 지급한 것으로 조사됐습니다.



현행 직매입 거래 대금 지급 기한은 60일입니다.



특히 쿠팡은 지난 2021년 60일 지급 기한 규정이 신설되자 특별한 사유 없이 기존 50일 수준이던 지급 기간을 오히려 60일에 가깝게 늦춘 것으로 나타났습니다.



이에 공정위는 직매입 거래 대금 지급 기한을 30일로 단축하기로 했습니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 이종정)