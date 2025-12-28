'정현 17득점' 하나은행, 3연승 질주…10승 선착 휴식기 맞이

▲ 정현(3번) 등 하나은행 선수들

여자프로농구 부천 하나은행이 올스타 휴식기 전 마지막 경기에서 2위였던 청주 KB를 잡고 시즌 10승에 선착했습니다.하나은행은 오늘(28일) 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 KB를 81대 72로 꺾었습니다.만년 하위권 팀이었다가 이상범 감독이 지휘봉을 잡은 이번 시즌 선두로 나서며 돌풍을 일으키는 하나은행은 3연승을 내달리며 10승 3패로 올스타 휴식기를 맞이했습니다.단독 2위가 된 부산 BNK(7승 5패)와는 2.5경기 차입니다.27일 아산 우리은행 전에 이어 2연패를 당한 KB는 공동 2위에서 3위(7승 6패)로 내려섰습니다.정현이 3점 슛 5개를 포함해 17점을 올리며 승리의 주역이 됐고, 박소희가 13점 7어시스트, 이이지마 사키와 진안이 12점씩, 양인영이 8점 6리바운드를 보탰습니다.KB에선 허예은이 21점 5어시스트로 분전했고, 박지수는 20분 52초를 뛰며 13점 7리바운드를 남겼습니다.여자프로농구는 29일 인천 신한은행과 용인 삼성생명, 31일 우리은행과 BNK의 경기 이후 올스타 휴식기에 들어가며, 올스타전은 다음 달 4일 부산 사직체육관에서 개최됩니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)