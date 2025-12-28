방미심위 "대통령 지명 위원에 고광헌·김준현·조승호 위촉"

방송미디어통신심의위원회는 이재명 대통령이 고광헌 전 서울신문 대표와 김준현 변호사, 조승호 전 YTN 보도혁신본부장 등 3명을 제1기 방송미디어통신심의위원회 위원으로 지명했다고 밝혔습니다.



방미심위에 따르면, 위촉된 세 명의 위원들은 내일(29일)부터 2028년 12월 28일까지 3년 임기로 활동하게 됩니다.



고광헌 위원은 서울신문 대표, 한국디지털뉴스협회 회장, 한겨레신문 대표 등을 역임했습니다.



김준현 위원은 KBS시청자위원회 위원, 언론인권센터 정책위원장 등을 지냈습니다.



또 조승호 위원은 연합뉴스 기자, YTN 보도혁신본부장 등으로 활동했습니다.



방송미디어통신심의위원회의 정원은 9명으로 이 중 3명은 대통령이 지명합니다.



방송미디어통신위원회 설치법에 따르면, 국회의장이 원내 교섭단체 대표의원과 협의해 추천한 3인, 국회 소관 상임위원회에서 추천한 3인 등 모두 6명에 대한 위촉 절차가 남아 있습니다.



모두 9명의 위원들 중 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함한 상임위원 3명은 호선을 통해 선출됩니다.