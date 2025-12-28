쿠팡 김범석, 연석청문회 또 불출석…민주 "국조 추진"

▲ 김범석 쿠팡 의장

이미지 확대하기

쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 모레부터 이틀간 열리는 국회 6개 상임위원회 연석청문회에 출석하지 않겠다는 의사를 밝혔습니다.민주당은 국정조사 요구서를 제출하고 청문회를 지켜본 뒤 필요 시 입국금지 조치 등을 검토하겠다는 방침입니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 민주당 최민희 의원은 오늘 페이스북을 통해 김 의장과 동생인 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표의 불출석 사유서를 공개했습니다.김 의장은 "현재 해외 거주 중으로, 2025년 12월 30일과 31일에 기존 예정된 일정으로 인한 부득이한 사유로 청문회에 출석이 어렵다"고 이유를 밝혔습니다.김 부사장도 같은 내용의 불출석 사유서를 제출했습니다.강 전 대표는 "개인정보 사고 발생 전인 2025년 5월 말에 쿠팡 대표직을 사임했고 그 후 현재까지 미국에서 거주하며 근무하고 있다"며 "대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 경과했다"고 적었습니다.김 의장은 지난 17일 과방위의 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에 나오지 않았습니다.당시에도 비즈니스 일정이 있어 나오기 어렵다는 불출석 사유서를 사전에 제출했습니다.최 의원은 연석청문회에도 나올 수 없다는 김 의장 등을 향해 "대한민국과 국민들, 그리고 국회를 무시하고 우롱하는 행위가 계속되고 있다"며 "결코 용납할 수 없으며, 국회는 국회의 일을 다 하겠다"고 강조했습니다.과방위 야당 간사인 국민의힘 최형두 의원도 "쿠팡은 미국 아마존처럼 고객정보 관리·외부 해킹·내부 탈취 사태를 근본적으로 막으려는 대책을 보여줬어야 한다"며 "국내에서는 큰일 아닌 것처럼 포장하고, 미국 증권거래위원회에는 중대 사고로 공시해서 나중에 허위공시 책임을 면하려고 하는 방식으로는 주가를 관리하기 어렵다"고 지적했습니다.모레부터 31일까지 열리는 청문회에는 국회 과방위와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회 등 총 6개 상임위가 참여합니다.다만 국민의힘은 연석청문회에 불참하기로 당론을 모았습니다.청문회가 아닌 국정조사 추진이 필요하고, 주관 상임위가 과방위가 아닌 정무위가 돼야 한다는 게 원내지도부의 판단입니다.또 무엇보다 침해된 국민의 권리를 구제할 수 있는 정부의 책임 있는 조치가 우선돼야 한단 게 국민의힘 주장입니다.이에 민주당 김현정 원내대변인은 오늘 기자들과 만나 "연석청문회를 하려면 각 상임위원장의 동의가 필요한데 국민의힘이 위원장을 맡은 3개 상임위 (기재위·외통위·정무위)에서는 거부했다"며 "따라서 3개 상임위는 (민주당이 위원장인 곳으로 위원을) 사보임한 후에 청문회에 참석하는 방식으로 진행될 예정"이라고 설명했습니다.아울러 민주당은 청문회 이후 국정조사 등 후속 조치를 추진하겠다는 계획입니다.김 원내대변인은 "청문회를 하고 미진하면 국정조사를 하겠다는 것이 당의 입장"이라며 "확정은 아니지만 내일 국정조사 요구서를 제출하려고 한다"고 전했습니다.이어 "외국인이 국내 경제나 사회에 해악을 끼칠 우려가 있으면 입국 금지할 수 있다"며 "가수 유승준 씨 사례와 같은 맥락"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)