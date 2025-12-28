KB "서울 오피스텔 매매가 상승률 3년 7개월 만에 최고"

▲ 오피스텔 자료화면

KB국민은행 조사에서 이달 서울 오피스텔 가격 상승률이 3년 7개월 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다.오늘(28일) KB부동산이 발표한 12월 오피스텔 통계에 따르면 15일 기준 서울 오피스텔 매매가는 11월 대비 0.52% 상승했습니다.이는 2022년 5월(0.79%) 이후 3년 7개월 만에 가장 높은 상승률입니다.서울 오피스텔 매매가는 올해 2월 이후 11개월째 상승을 이어갔으며 이달 상승 폭은 지난달(0.38%)보다도 확대됐습니다.면적별로는 전용면적 85㎡를 초과하는 대형의 상승률이 2.39%로, 지난달(1.03%) 대비 2배 이상으로 높아졌습니다.이어 중대형(전용 60㎡ 초과∼85㎡ 이하) 0.62%, 중형(전용 40㎡ 초과∼60㎡ 이하) 0.15%, 소형(전용 30㎡ 초과∼40㎡ 이하) 0.05%의 순으로 상승률이 높았습니다.그러나 초소형(전용 30㎡ 이하)은 0.06% 하락했습니다.10·15 대책으로 서울 전역이 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 지정돼 아파트 규제가 강화되자 상대적으로 규제가 덜한 오피스텔로 수요가 유입돼 대형 면적을 중심으로 가격이 가파른 상승세를 보였다고 KB부동산은 설명했습니다.