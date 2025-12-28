KB "서울 아파트값 평균 15억 원·중위 11억 원 돌파"

▲ 서울 남산에서 바라본 아파트 밀집 지역

KB국민은행 통계로 서울 아파트값이 평균 15억 원·중위 11억 원을 돌파했습니다.오늘(28일) KB부동산이 발표한 12월 전국 주택가격 동향 자료에 따르면 이달 15일 조사 기준으로 서울 아파트 매매가는 1.06% 상승하며 19개월 연속으로 올랐습니다.이달 서울아파트값 오름폭은 지난달(1.72%)보다 둔화했으나 여전히 월간 1% 넘게 급등한 수치입니다.지역별로 송파(2.65%)·용산(2.37%)·서초(2.04%)·중구(2.03%)가 2% 넘는 상승 폭을 기록했습니다.이어 영등포(1.59%)·강남(1.41%)·동작(1.24%)·광진(1.21%)·성동구(1.18%)가 1%가 넘는 상승률을 보였습니다.아울러 서울 아파트 평균 매매가는 지난 7월 (14억 572만 원)에 처음으로 14억 원을 넘은 이후 5개월 만인 이달 15억 810만 원으로 15억 원을 첫 돌파했습니다.또 서울 중위(중간) 아파트 매매가는 이달 11억 556만 원을 나타내 사상 최초로 11억 원을 넘어섰습니다.서울 아파트 중위가는 2021년 6월(10억 1천417만 원) 처음으로 10억 원을 돌파했으나 이후 내림세를 보이면서 지난 3월까지 9억 원대에서 오르내렸습니다.그러나 지난 4월(10억 원) 10억 원대로 재진입한 데 이어, 8개월 만에 11억 원선을 돌파한 것입니다.서울 외 수도권에서는 경기도와 인천시의 아파트값이 이달 0.38%, 0.03% 올라 각각 7개월, 2개월 연속으로 상승했습니다.아파트 전셋값은 이달 전국 0.42%, 수도권 0.50%, 5개 광역시 0.40%, 기타지방 0.28%의 상승률을 보였습니다.이달 수도권에서 아파트 전셋값은 서울(0.64%), 경기(0.51%), 인천(0.14%)의 순으로 높았으며 지방에서는 세종에서 아파트 전셋값 상승률(3.00%)이 급등한 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)