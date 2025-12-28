쿠팡 김범석, 사과했지만 청문회는 안 나와…"제재해야"

▲ 김범석 쿠팡 의장

쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 오는 30∼31일 열리는 국회 연석 청문회 불출석 의사를 밝히면서 다시 도마 위에 올랐습니다.개인정보 유출 사태와 관련한 한국 사회에 대한 책임을 외면하거나 무시한다는 것입니다.오늘(28일) 재계와 국회 등에 따르면 김범석 의장과 동생인 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표는 어제(27일) 국회에 증인 불출석 사유서를 제출했습니다.김 의장과 김유석 사장은 사유서에서 예정된 일정의 변경이 어렵다며 청문회 불출석 의사를 밝혔습니다.강 전 대표는 현재 미국에서 근무 중이며 대표이사를 사임한 지 이미 7개월이 지나 회사 입장을 대표해 증언할 위치에 있지 않다며 불출석하겠다고 했습니다.김 의장은 오늘 개인정보 유출 사태 이후 한 달 만에 처음으로 사과했지만, 청문회에 출석하지 않는다는 입장은 변함이 없는 것으로 알려졌습니다.모기업 쿠팡Inc의 의결권 70%를 보유한 실질적 경영자인 김 의장은 지금껏 여러 차례 있었던 국회의 출석 요구에 단 한 번도 응한 적이 없습니다.김 의장은 모국인 한국에서 노동 문제 등과 관련해 자신에 대한 책임론이 커지자 쿠팡 한국법인 지위를 내려놓고 미국으로 떠나 현지에서 원격 경영만 하고 사회적인 책임은 외면하고 있다는 비판을 받아왔습니다.김 의장은 미국 증시 상장사인 쿠팡 모회사인 쿠팡Inc가 분기와 온기 실적을 발표할 때 콘퍼런스콜을 통해 경영 방침을 밝혀오고 있습니다.실질 경영자인 김 의장이 이번 연석 청문회에도 불출석하면 지난 17일 청문회와 같은 '맹탕 청문회'가 재현될 수 있습니다.지난 청문회에서는 개인정보 유출 사태 이후 새로 선임된 해롤드 로저스 쿠팡 대표가 출석해 동문서답식 불성실한 답변으로 일관해 비난받았습니다.청문회 자체도 성과를 거두지 못했다는 평가입니다.이번 청문회에는 로저스 대표와 브랫 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO), 박대준 전 대표, 민병기 대외협력 총괄 부사장, 이재걸 법무담당 부사장, 이영목 커뮤니케이션 총괄 부사장 등이 출석합니다.민관합동 조사가 이뤄지는 상황에서 정부가 범부처 TF(태스크포스)를 과기부총리 주재로 확대해 다각도로 압박을 가하고 있으나 쿠팡은 자체적으로 조사 결과를 공개한 데 이어 정부와 대치하는 모양샙니다.쿠팡은 지시에 따라 조사했다는 입장을 보였고 정부는 협의가 이뤄지지 않은 발표라고 반박했습니다.트럼프 1기 행정부 때 국가안보보좌관을 지낸 로버트 오브라이언이 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미국 국적의 쿠팡에 대한 한국 국회의 규제 움직임을 비판하고 나선 것도, 쿠팡이 매출의 대부분을 올리는 한국에서의 책임은 피하면서 미국 기업이라는 점을 활용해 정부를 압박한다는 비판을 불렀습니다.여기에 청문회에 김 의장이 또 불참하기로 하면서 쿠팡이 한국 정부를 '패싱'(무시)하기로 방침을 정한 것이 아니냐는 분석도 나옵니다.김 의장은 오늘 쿠팡을 통해 발표한 사과문에서 "이번 개인정보 유출 사태와 같은 실수를 반복하지 않기 위해, 쿠팡의 정보보안 조치와 투자를 전면적으로 쇄신하겠다"고 밝히면서도 쿠팡의 조사가 정부와 협력하에 이뤄졌다는 입장을 유지했습니다.미국에서의 로비를 통해 한국 정부를 압박한다는 비판에 대해서는 언급하지 않았습니다.이처럼 쿠팡을 둘러싼 책임 회피 논란이 이어지면서 국내 여론은 더 악화하고 있습니다.개인정보 유출 자체보다 쿠팡의 대응에 비판이 집중되는 모양새입니다.앞서 한국소비자단체협의회는 지난 26일 성명을 통해 쿠팡에 최고 책임자의 직접 사과와 투명한 정보 공개, 실질적인 피해 구제를 촉구했습니다.협의회는 쿠팡의 대응을 '안하무인격 행위'로 규정하면서 "영업정지, 택배 사업자 등록 취소 등 우리나라 법에서 할 수 있는 최대한의 제재를 시행해야 한다"고 주장했습니다.그러면서 "실질적 책임자인 김범석 의장이 출석해 이번 사태에 대해 납득할 수 있는 사과와 보상방안을 제시해야 할 것"이라고 강조했습니다.쿠팡은 앞서 조사 결과를 공개하면서 조만간 보상방안을 내놓겠다고 했으나 다소 미뤄지는 분위깁니다.쿠팡이 공개한 '자체 조사' 결과를 토대로 보상안을 확정짓기는 어렵다는 분석이 나옵니다.(사진=연합뉴스)