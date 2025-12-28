커츠, MLB 최장 비거리 150.3m 홈런에 최저구속 삼진 불명예

▲ 애슬레틱스의 닉 커츠

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애슬레틱스의 특급 신인 내야수 닉 커츠가 2025년 MLB 최장 비거리 홈런의 영광을 차지했습니다.동시에 커츠는 '최저 구속 삼진'이라는 민망한 기록도 남겼습니다.미국 MLB닷컴은 오늘(28일) '2025 스탯캐스트 명장면 15선'에서 올해 아메리칸리그(AL) 신인상 수상자이자 1루수 부문 실버슬러거 수상자 커츠를 집중 조명했습니다.커츠는 지난 9월 14일 서터 헬스 파크에서 열린 신시내티 레즈와 경기에서 비거리 150.3ｍ(493피트)짜리 초대형 만루 홈런을 터뜨렸습니다.이는 마이크 트라웃(로스앤젤레스 에인절스)의 147.8ｍ를 제치고 올 시즌 메이저리그에서 나온 가장 멀리 날아간 타구로 기록됐습니다.하지만 커츠는 불명예스러운 기록도 남겼습니다.그는 9월 7일 필라델피아 필리스전에서 점수 차가 크게 벌어진 상황에서 마운드에 오른 야수 스콧 킹거리를 상대로 시속 52.3㎞(32.5마일)짜리 '아리랑 볼'에 헛스윙 삼진을 당했습니다.MLB닷컴은 "이 공은 투구 추적 시스템 도입 이후 가장 느린 탈삼진 결정구"라며 "킹거리는 AL 신인왕을 바보로 만들었다"고 전했습니다.오닐 크루즈(피츠버그 파이리츠)는 타격과 수비 양면에서 가장 빠른 속도를 자랑했습니다.크루즈는 5월 26일 밀워키 브루어스전에서 시속 197.8㎞(122.9마일)의 속도로 날아가는 홈런을 쏘아 올렸습니다.이는 2015년 스탯캐스트 집계 시작 이래 가장 빠른 타구 속도 신기록입니다.수비에서도 그의 어깨는 빛났습니다.7월 7일 시애틀 매리너스전에 중견수로 출전한 크루즈는 홈으로 쇄도하는 주자를 잡기 위해 시속 165.6㎞(102.9마일)의 송구를 뿌려 시즌 가장 빠른 외야 보살을 기록했습니다.마운드 위에서 가장 빠른 공을 던진 투수는 '광속구 불펜' 메이슨 밀러(샌디에이고 파드리스)였습니다.밀러는 시카고 컵스와 내셔널리그 와일드카드 시리즈 2차전에서 시속 168.2㎞(104.5마일)의 공을 던져 타자를 압도했습니다.이는 2008년 투구 추적 시스템 도입 이후 포스트시즌 역사상 최고 구속입니다.이밖에도 보스턴 레드삭스 에이스 개럿 크로셰는 투구 도중 미끄러지며 던진 시속 34.9㎞(21.7마일)짜리 공으로 '최저 구속 투구'라는 진기록을 남겼습니다.재런 듀란(보스턴)은 14.71초 만에 그라운드를 한 바퀴 돌아 가장 빠른 인사이드 파크 홈런을 남겼고, 엘리 데 라 크루스(신시내티)는 시속 158.2㎞(98.3마일)의 송구로 내야수 중 가장 강한 어깨를 증명했습니다.(사진=게티이미지)