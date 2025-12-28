"지갑에 10만 원은 있다"…비상금 보유액도 52.8% 증가

현금 사용액은 계속 줄고 있지만 '비상금' 등으로 보유한 현금은 오히려 늘어난 것으로 조사됐습니다.



28일 한국은행이 발표한 '2025년 경제주체별 화폐사용현황 종합 조사 결과'에 따르면 개인의 월평균 현금지출액은 32만 4천 원으로 직전 조사 시점인 2021년(50만 6천 원)보다 18만 2천 원(36.0%) 감소했습니다.



월평균 지출에서 현금 지출이 차지하는 비중도 17.4%로 4년 전(21.6%)보다 4.2%포인트(p) 하락하며 코로나19 때보다 더 낮아졌습니다.



카드와 각종 페이 사용이 일상화하면서 현금 사용액과 비중은 최근 10년간 꾸준히 줄어서,월평균 현금 지출액은 2015년에 80만 8천 원에서 10년 새 60.0% 감소했습니다.



월평균 지출액 대비 현금지출 비중도 2015년 38.8%에서 절반 수준으로 내려왔습니다.



고령층과 저소득층은 현금 지출 비중이 높아서, 60대는 20.8%, 70대 이상은 32.4%였고, 월 가구 소득이 100만 원 미만은 59.4%였습니다.



개인이 상품 구매 등 일상 거래를 위해 소지한 거래용 현금의 1인당 평균 보유액은 10만 3천 원으로 2021년(8만 2천 원)보다 2만 1천 원(25.6%) 증가했고 연령별로는 60대(12만 2천 원)가 가장 많았고, 지위별로는 고용 자영업자(17만 6천 원)와 단독 자영업자(15만 7천 원)가 가진 현금이 많았습니다.



개인의 예비용 현금 1인당 평균 보유액은 54만 1천 원으로 2021년(35만 4천 원)보다 18만 7천 원(52.8%) 증가했고 70대 이상(59만 9천 원)과 자영업자(단독 66만 3천 원·고용 65만 3천 원)의 금액이 컸습니다.



이번 조사 대상 개인의 42.9%는 예금 금리가 오르면 보유 현금을 줄이겠다고 답했고 42.8%는 경제 불확실성이 커지면 보유 현금을 늘리겠다고 밝혔습니다.



한은은 "향후 금리 변화와 경제 불확실성이 개인의 현금 수요에 상당한 영향을 미치고 있다"고 설명했습니다.



기업도 개인과 마찬가지로 현금지출 규모가 줄고 보유 규모는 늘어난 것으로 조사됐습니다.



기업의 현금지출 규모는 월 평균 112만 7천 원으로 2021년(911만 7천 원)보다 799만 원이 줄었고 전체 지출에서 현금이 차지하는 비중은 1.9%로 미미한 수준이었습니다.



반면 기업의 현금 보유액은 977만 8천 원으로 2021년(469만 5천 원)보다 배 넘게 늘었습니다.



기업들의 현금 보유가 늘어난 배경으로는 '경영 환경 불확실성 확대에 따라 비상시 대비 유동자산을 늘리기 위해'(36.3%)라는 응답이 가장 많았습니다.



현금 없는 사회는 개인 응답자의 45.8%가 반대해 찬성 응답 비율(17.7%)보다 월등히 높았습니다.



현금 없는 사회의 문제점으로는 '금융약자의 거래 불편'(39.1%), '비상시 경제활동 곤란'(22.2%) 등을 가장 많이 꼽았습니다.