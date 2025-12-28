"서울아파트값 평균 15억·중간은 11억 원 넘었다" KB 통계 나왔다

KB국민은행 통계로 서울 아파트값이 평균 15억 원·중위 11억 원을 돌파했습니다.



오늘(28일) KB부동산이 발표한 12월 전국 주택가격 동향 자료에 따르면 이달 15일 조사 기준으로 서울 아파트 매매가는 1.06% 상승하며 19개월 연속으로 올랐습니다.



서울아파트값 오름폭은 지난달(1.72%)보다 둔화했으나 여전히 월간 1% 넘게 급등한 수치입니다.



지역별로 송파(2.65%)·용산(2.37%)·서초(2.04%)·중구(2.03%)가 2% 넘는 상승 폭을 기록했고 영등포(1.59%)·강남(1.41%)·동작(1.24%)·광진(1.21%)·성동구(1.18%)가 1%가 넘는 상승률을 보였습니다.



서울 아파트 평균 매매가는 지난 7월(14억 572만 원)에 처음으로 14억 원을 넘은 이후 5개월 만인 이달 15억 810만 원으로 15억 원을 첫 돌파했습니다.



또 서울 중위(중간) 아파트 매매가는 이달 11억 556만 원을 나타내 사상 최초로 11억 원을 넘어섰습니다.



서울 아파트 중위가는 2021년 6월(10억 1천417만 원) 처음으로 10억 원을 돌파했으나 이후 내림세를 보이다 지난 4월(10억 원) 10억 원대로 재진입한 데 이어, 8개월 만에 11억 원선을 돌파했습니다.



서울 외 수도권에서는 경기도와 인천시의 아파트값이 이달 0.38%, 0.03% 올라 각각 7개월, 2개월 연속으로 상승했습니다.



전국적으로는 0.32%, 수도권에서는 0.53%, 5개 광역시(광주·대전·대구·울산·부산)는 0.12%, 기타지방(8개 도 지방)은 0.09%의 아파트값 상승률을 나타냈습니다.



아파트 전셋값은 이달 전국 0.42%, 수도권 0.50%, 5개 광역시 0.40%, 기타지방 0.28%의 상승률을 보였습니다.



이달 수도권에서 아파트 전셋값은 서울(0.64%), 경기(0.51%), 인천(0.14%)의 순으로 높았으며 지방에서는 세종에서 아파트 전셋값 상승률(3.00%)이 급등한 것으로 조사됐습니다.



아파트에 단독·다가구·다세대·연립주택을 포함한 전국 주택 매매가와 전셋값은 이달 각각 0.29%, 0.33% 올랐습니다.



전국 매매가격전망지수와 전세가격전망지수는 각각 105.6, 115.4로 지난달 대비 각각 1.5포인트(p), 0.5포인트 올라 여전히 상승 전망이 우세했습니다.



서울의 이달 주택 매매가격 전망지수는 117.1로, 지난달(107.8) 대비 9.3포인트 상승했습니다.



서울 지수는 지난달 16.6포인트 하락했다가 한 달 만에 반등하며 집값 상승 전망 기대감이 지난 9월(116.4)보다 높은 수준을 나타냈습니다.