타이완, 심야 '7.0 강진' 중대 피해 없는 듯…TSMC 등 인원 대피

▲ TSMC

어제(27일) 밤 대만 북동부 이란(宜蘭) 해역에서 규모 7.0 강진이 발생했으나 28일 오전까지 별다른 중대 피해는 발생하지 않은 것으로 나타났습니다.28일 타이완 중앙기상서 지진관측센터에 따르면 전날 오후 11시 5분(현지시간) 타이완 이란 인근 해역에서 리히터 규모 7.0의 강진이 발생했습니다.진원은 이란현에서 동쪽으로 32.3㎞, 진원 깊이는 72.8㎞였습니다.미국지질조사국(USGS)과 중국지진국은 이번 지진의 규모가 6.6으로 측정됐다고 각각 발표했습니다.중앙통신 등 타이완 매체들에 따르면 전날 타이완 전역에서 진동이 느껴졌으나, 인명 피해를 포함한 중대 피해는 아직 확인되지 않았습니다.진원에서 가까운 이란현에서는 변전소 차단으로 3천465가구가 10분간 정전을 겪었고, 고속철도 6편이 임시 정차했습니다.타오위안(桃園)국제공항의 제2터미널에서는 천장 구조물이 부서져 떨어졌으며, 폭스콘 등 주요 IT 기업 본사가 있는 북부 신베이(新北)에서는 도로 균열이 나타나기도 했습니다.타이둥(臺東)과 화롄(花蓮) 등 인근 지역 소방 당국은 피해 상황이 접수되지 않았다고 전했습니다.세계 최대 파운드리(foundry·반도체 수탁생산)업체인 TSMC는 지진 직후 타이완 북서부 신주(新竹)과학단지에 있는 공장이 대피 기준에 도달해 긴급 절차에 따라 인원 실외 대피를 했다면서 "각 공장 구역의 작업 안전 시스템은 정상 가동되고 있다"고 했고, 생산 차질 등 피해 여부는 언급하지 않았습니다.신주과학단지 관계자는 "이란·룽탄(龍潭)·신주 단지 내 업체들의 인원이 대피했고, 신주 관할 단지의 수도·전기는 정상"이라며 신주 단지 일부 빌딩의 엘리베이터가 고장을 일으켰다고 설명했습니다.수도 타이베이는 가스관 파손과 단수, 신호등 파손, 건물 손상, 엘리베이터 갇힘 등 39건의 경미한 피해 신고가 있었다고 밝혔습니다.장완안 타이베이시장은 이날 '2025 쌍성포럼(상하이-타이베이 도시포럼)' 참석을 위해 상하이로 향하던 중 취재진과 만나 피해가 대부분 처리 완료됐고, 타이베이시 재난센터는 이날 오전 2시 15분 정상 운영으로 전환했다고 설명했습니다.