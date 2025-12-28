대통령경호처, 청와대 안전·보안 점검 실시…"이상 무"

▲ 약 3년 반 만에 청와대로 돌아올 준비를 하는 대통령실

청와대 복귀를 앞두고 대통령경호처가 관계기관 합동 보안·안전 점검을 실시했습니다.대통령경호처는 "지난 22일부터 26일까지 13개 관계기관과 합동으로 청와대 주요 건물 및 시설과 경내 산악지역 대상 점검을 실시했다"고 오늘(28일) 밝혔습니다.닷새간 주요 시설의 안전·보안·화생방·위생·소방 점검과 위험물 탐지 등이 진행됐습니다.이번 점검은 경호처 총괄 하에 국가정보원, 경찰특공대, 수도방위사령부 화생방대대, 전파관리소, 청사관리본부, 화생방방호사령부 특임단, 서울소방재난본부, 종로소방서, 중부수도사업소, 수도방위사령부 공병대대 등이 참여해 이뤄졌습니다.경호처는 "지난 7월부터 월담이나 기습침투, 차량강습 등을 대비해 군·경 경호지원부대와 합동으로 현장종합훈련(FTX)를 실시했다"면서, "정부기관 및 기능별 전문기관과 단계적으로 시설물 안전진단, 정밀 보안 활동을 수행하는 등 예방 중심의 '선제적 경호체계' 완성에 집중했다"고 강조했습니다.황인권대통령경호처장은 "관계 기관과의 긴밀한 협업을 통해 '절대 안전'을 실현하고, 국민주권정부의 안정된 국정 운영을 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.오늘 자정(29일 0시), 대한민국 국가 수반의 상징인 봉황기가 용산 대통령실에서 내려지고 동시에 청와대에 게양됩니다.대통령실의 공식 명칭도 '청와대'로 환원되고, 업무표장(로고) 역시 '대한민국 청와대'로 돌아갑니다.이재명 대통령은 내일(29일)부터 청와대에서 공식 업무를 시작합니다.